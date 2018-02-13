الهلال والعين في قمة خليجية آسيوية الليلة

يتطلع العين لبداية مثالية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على نظيره فريق نادي الهلال السعودي في الساعة 8:25 من مساء اليوم بتوقيت الرياض، «9:25 بتوقيت الإمارات»، في انطلاقة مباريات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات. وسيشهد الملعب السعودي على هامش المباراة احتفالية استثنائية بمناسبة افتتاحه رسمياً.

وكان العين وصل ظهر أمس إلى الرياض على متن طائرة خاصة، وأجرى الفريق حصته التدريبية الرئيسة على ملعب المباراة مساء اليوم نفسه، حيث عمد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا لمواجهة اليوم من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب كبناء الهجمات من العمق والأطراف، والتعامل مع الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، والضغط على الخصم واللعب من لمسة واحدة، وتنفيذ الضربات الثابتة من خارج منطقة العمليات ومن مختلف المسافات والاتجاهات.

غياب عموري

ويفقد العين في مواجهة اليوم خدمات قائده عمر عبدالرحمن، «عموري» وذلك لعدم بلوغ درجة الجاهزية البدنية المطلوبة، لعدم مشاركته في آخر مباراتين لفريقه بداعي الإيقاف، حسب رؤية المدير الفني، زوران ماميتش الذي فضل المحافظة على أحد أبرز نجوم الفريق وإراحته في قمة الرياض المرتقبة، خصوصاً وأن واقع فريقه الجديد يؤكد مقولة «العين بمن حضر»، قياساً بالنتائج القوية التي ظل يحققها منذ انطلاقة الموسم في ظل ظروف غيابات عدة بداعي الإصابة والإيقاف.

غيابات الهلال

بدوره يعاني الهلال في مواجهة اليوم ظروف غياب عدد من لاعبيه وأبرزهم سلمان الفرج، الذي تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر وأعلن النادي السعودي أن لاعبه يحتاج إلى 14 يوماً من أجل العودة مجدداً لصفوف الفريق، بالإضافة إلى نواف العابد الذي أجرى عملية جراحية في العضلة الضامة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر خريبين، هداف دوري الأبطال وأفضل لاعب آسيوي في عام 2017 والذي يبدو أنه لا يمر بأفضل حالاته مع فريقه منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي وذلك بعد أن تعرض إلى إصابة في أربطة كاحل القدم خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد بالدوري قبل شهر من الآن.

خطة متوازنة

ينتظر أن يعتمد مدرب العين، لمباراة اليوم خطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع السعي لخطف هدف مبكر يريح الأعصاب ويربك في الوقت نفسه حسابات المنافس، ومن ثم العمل على المحافظة عليه أو تعزيزه، ويراهن المدرب على عدد من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق لترجيح كفة الفريق وتحقيق النتيجة المأمولة، بقيادة المصري حسين الشحات، والمهاجم السويدي، ماركوس بيرغ، والبرازيلي كايو لوكاس، والياباني شيوتاني، إلى جانب كوكبة من المواطنين.

تاريخ مواجهات الفريقين

والتقى العين والهلال السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد بداية من عام 2003، تسع مرات فاز العين في أربع مواجهات وفاز الهلال على العين أربع مرات أيضاً، وكان التعادل حاضراً في لقاء واحد فقط بين «الزعيمين» العيناوي والهلالي، وشهدت مبارياتهما تسجيل 21 هدفاً كان نصيب العين منها 9 أهداف والهلال 12هدفاً ويتربع على قمة هدافي اللقاءات لاعب العين والهلال السابق ناصر الشمراني وإدواردو داسيلفا برصيد ثلاثة أهداف لكليهما.

وتوج فريق العين بلقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة بالمسمى الجديد «2003» في حين لم ينجح الهلال في الحصول على اللقب القاري بنسخته الجديدة منذ انطلاقتها برغم وصوله نهائي المسابقة في مناسبتين الأولى في عام 2014 والثانية في النسخة الماضية وتحديداً عام 2017.. أما العين فقد وصل لنهائي البطولة الآسيوية ثلاث مرات في 2003 و2005 و2016.

زوران: «الزعيم» أقوى من العام الماضي

أعرب الكرواتي زوران ماميش، المدير الفني للعين، عن سعادته بالعودة إلى الرياض مجدداً لمواجهة الهلال السعودي، مؤكداً أن تلك النوعية من المباريات تعتبر واحدة من أقوى المواجهات بالمسابقة القارية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فريقه جاهز لتقديم مستوى أفضل مما ظهر عليه في المرة الماضية عندما التقى الفريقان في ربع النهائي.

وأكمل: النتيجة النهائية لمباريات كرة القدم منطقياً يصعب معرفتها قبل نهاية المباراة لذلك الفريق الذي يتطلع إلى إحراز النتيجة القوية مطالب بتقديم أفضل أداء على الأرض ونحن نحترم طموحات فريق الهلال الذي يمتلك لاعبين مميزين ومدرباً جيداً، وأتمنى أن تستمتع الجماهير بمباراة جيدة وقوية.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير غياب قائد فريقه عمر عبدالرحمن عن مواجهة الهلال، قال: «المؤكد أن عموري لاعب مهم جداً في صفوف الفريق وهو أفضل وأبرز نجوم قارة آسيا، ولكن اللاعب لم يبلغ درجة الجاهزية المطلوبة، لذلك أردنا المحافظة عليه وعدم الاستعجال في الدفع به أمام الهلال وسنعمل على تجهيز البديل المناسب وتقديم كرة قدم جماعية».

وحول تركيز فريقه الأكبر في الفتر الحالية وما إن كان يقتصر على مباراة الهلال أم لقاء الوحدة في إياب نصف النهائي، قال: «ليس منطقياً الحديث عن مباراة تأتي في الترتيب بعد مواجهة الهلال فكل التركيز على البطولة الآسيوية حالياً».

وعن رأيه في أداء الهلال حالياً خصوصاً وأنه يعرفه جيداً لكونه لعب معه بداية الموسم الحالي، قال: «أعتقد أن الهلال فريق جيد ويستحق الاحترام وخسرنا أمامه في الرياض بعد أن افتقدنا لعامل التركيز والمؤكد أننا وضعنا كافة الترتيبات المطلوبة من أجل تحقيق الفوز بنتيجة المواجهة المقبلة والعودة إلى الدولة بالنقاط الثلاث».

وحول الجماهير الهلالية التي اشترت كافة التذاكر، قال: «المؤكد أن العين يفضل اللعب في أجواء جماهيرية حاشدة، وفي اعتقادي أن الفريقين كبيرين وبإمكانهما تقديم أفضل مستوى خصوصاً في ظل وجود حشد جماهيري كبير».

منافسة

من جهة ثانية توقع «الدولي» ريان يسلم، لاعب فريق نادي العين، مباراة قوية بين فريقه ونادي الهلال، مؤكداً أن الفريقين كبيران ويمتلكان الإمكانيات المطلوبة لتقديم أفضل أداء، موضحاً أن العين جاء إلى الرياض لتقديم مستوى مشرف يليق بسمعة كرة الإمارات ويمكّن الفريق من تحقيق النتيجة القوية وحصد النقاط الثلاث.

وزاد: سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا وسنقاتل منذ البداية وحتى نهاية المباراة ودائماً ما تقود البداية الجيدة في كرة القدم لنتائج إيجابية وهدفنا في البطولة الآسيوية واضح، بيد أننا مطالبون في الوقت الحالي بتجاوز مرحلة المجموعات.

مرشد الرميثي يستقبل العين

استقبل مرشد الرميثي، القنصل العام بسفارة الدولة في المملكة العربية السعودية، وفهد الحميدي، الأمين العام المساعد بنادي الهلال السعودي، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وممثلي العلاقات العامة بنادي الهلال، بعثة فريق العين لحظة وصولها إلى مطار الملك خالد «الدولي» بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب الرميثي، عن أمنياته الصادقة لجميع الأندية الإماراتية بالتوفيق في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اتساقاً مع الموقع المتميز الذي ظل يحتله الدوري الإماراتي في صدارة فرق القارة الآسيوية.

الشحات: أجواء التحدي تحفّزنا

أكد المصري، حسين الشحات، لاعب العين، ثقته الكبيرة في قدرة زملائه اللاعبين على الظهور المشرف الذي سيمكنهم من تحقيق النتيجة الإيجابية أمام فريق نادي الهلال السعودي على ملعبه وبين جماهيره، متمنياً أن يوفقهم الله على تحقيق النتيجة القوية والعودة من الرياض بالنقاط الثلاث، وحول مشاركته آسيوياً لأول مرة، قال: أدخل جميع مباريات فريقي على اعتبار أنها نهائي كؤوس، مهما كان اسم أو موقع المنافس على لائحة التصنيف وأعمل على رفع معدل تركيزي وإظهار أفضل ما لدي حتى أتمكن من المساهمة مع زملائي بالفريق في تحقيق طموحات الجماهير العيناوية العريضة.

جماهير

اختراق موقع بيع التذاكر

أشارت تقارير إعلامية سعودية يوم أمس إلى تعرض موقع بيع تذاكر مباراة الهلال والعين الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى اختراق «هاكرز» وذلك عقب تدشينه يوم أمس بساعات قليلة، ومن جانبها أعلنت شركة «صلة» الرياضية والمسؤولة عن بيع تذاكر المباريات في السعودية في بيان رسمي عن فتح منافذ بيع التذاكر حول ملعب جامعة الملك سعود وأكدت أن البيع مستمر حتى نفاد الكمية.

وكانت منافذ بيع التذاكر قد شهدت يومي أمس وأول من أمس إقبالاً حاشداً، وحرص مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير العين على مخاطبة إدارة فريق الهلال بخصوص ضمان الحصة المخصصة لجمهور العين من التذاكر، وأظهروا تجاوباً وأكدوا بأن تذاكر الجمهور الضيف تم حجبها من نافذة البيع الإلكترونية، وسيتم بيعها في مركز البيع المخصص لجمهور العين تحت إشراف ممثل من مكتب شؤون جماهير العين.

1178

أكد المنسق العام للمباراة قبل انعقاد الاجتماع الفني أنه تم تخصيص 1178 تذكرة لجماهير فريق نادي العين من أصل 25000 تذكرة السعة الإجمالية لمدرجات ملعب «الجامعة»، مشيراً إلى أن البوابة الخارجية رقم «7» تم تخصيصها لجمهور الفريق الضيف نحو البوابتين الداخليتين المؤديتين إلى ملعب المباراة مباشرة ورقمهما 28 و29، وسعر التذكرة الواحدة هو 20 ريالاً.

تحكيم

صافرة عُمانية لمواجهة العين والهلال

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الهلال السعودي وضيفه العين المقررة مساء اليوم على ملعب استاد جماعة الملك سعود في استهلالية مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بمرحلة المجموعات، إلى طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد أبوبكر الكاف، «حكم الساحة» بمعاونة العامري أبوبكر، «الحكم المساعد الأول» وراشد حامد الغيثي، «الحكم المساعد الثاني» وعمر مبارك اليعقوبي، «حكماً رابعاً». كما كلف الاتحاد القاري، الصيني، شانغ شين فان، بمراقبة المباراة والعراقي علاء عبدالقادر، بمراقبة الحكام.