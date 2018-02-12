غيابات في صفوف الهلال قبل مواجهة العين

يعيش فريق نادي الهلال السعودي، ظروفاً صعبة قبل مواجهة العين غدا، وذلك برغم موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي حالياً، حيث أعلن النادي السعودي أخيراً عن غياب لاعب متوسط الميدان «الدولي» سلمان الفرج، الذي تعرض لإصابة بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام النصر، وذلك بعد أن استبعد ظهيره الأيسر حسن كادش من القائمة الآسيوية بسبب تجدد معاناته من الإصابة في عضلة الفخذ، بالإضافة إلى افتقاده جهود نواف العابد بداعي الإصابة أيضاً، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن الطاقم الطبي بالهلال تمكن من تجهيز لاعب المحور عبدالملك الخيبري ليحل بديلاً عن الفرج.

وكان الهلال احتفل يوم أمس الأول بتدشين ملعبه الجديد على هامش أول حصة تدريبية للفريق على إستاد جامعة الملك سعود والتي جرت خلف الأسوار المغلقة بناء على توجيهات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وحرص نجوم الفريق على التقاط الصور التذكارية قبل أن ترصدهم كاميرات الموقع الرسمي للنادي وهم يوثقون تلك اللحظة التاريخية عبر هواتفهم النقالة على طريقة «السيلفي».