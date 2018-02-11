بلجيكا بطل «دولية الناشئين»

توّج المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، منتخب بلجيكا بكأس البطولة الدولية الودية للناشئين، بعد اعتلائه الصدارة برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب اليابان بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب التشيكي ثالثاً برصيد 4 نقاط، فيما حلّ «الأبيض الصغير» بالمركز الأخير بلا نقاط، ولقي منتخبنا أمس خسارة ثقيلة جديدة من بلجيكا 1 - 4، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب نادي ضباط الشرطة في دبي.

يُذكر أن أفضل عناصر منتخب الناشئين سوف تنضم إلى المميزين من منتخب 2001، ليتــم تشكيل منتخب جديد للشباب يخوض التصفيات الآسيوية العام المقبل.