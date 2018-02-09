النصر إلى النقطة 26.. وعجمان يواصل النزيف

واصل النصر انتصاراته في دوري الخليج العربي ووصل للنقطة 26 بعد فوزه على مضيفه عجمان ضمن الجولة 16 بإستاد راشد بنس عيد بنادي عجمان بهدف دون رد.

وسجل مارسيلو دا سيلفا هدف المباراة في الدقيقة 76 من خطأ دفاعي فادح لعجمان.

وأبقت الخسارة عجمان في نقاطه الـ 19 وهي ثاني خسارة له في الدور الثاني.

جاءت المباراة قوية واتسمت بالندية منذ بدايتها، وأهدر الفريقان فرصا كثيرة خاصة عجمان الذي ضاعت له 3 فرص محققة من حيدروف، وفرصة أخرى لمحمد يعقوب في الشوط الثاني، وقدم النصر مستوى أفضل في الشوط الثاني ترجمه بتسجيل هدف المباراة الوحيد.

ويعتبر الفوز هو الثالث على التوالي للنصر تحت قيادة مدربه القديم الجديد جيوفانوفيتش.