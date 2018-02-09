العين.. زعيم الصدارة

استعاد فريق العين صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على «الإمارات» 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما باستاد هزاع بن زايد في أبوظبي، في ختام الجولة 16، ووصل الفريق إلى النقطة 38، مستحقاً لقب «زعيم الصدارة»، وأصبح الفارق بينه والوحدة «الوصيف» نقطتين، و6 نقاط عن الوصل صاحب المركز الثالث.



واستعاد العين الصدارة بعد 24 ساعة فقط من صدارة الوحدة، سجل ثلاثية «الزعيم» كل من النجم المصري المتألق، حسين الشحات (ق 3)، وأحمد خليل (ق 16)، وكايو لوكاس ( ق 40)، وبخسارته تجمد رصيد فريق الإمارات عند 11 نقطة، متراجعاً إلى المركز الأخير، وبفوزه أمس يكون العين حقق انتصاره رقم 12 على الإمارات مقابل فوز واحد للأخير، فيما حضر التعادل بينهما مرة واحدة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي لكرة القدم البالغة 14 مواجهة.



وعاد الظفرة إلى الانتصارات بعد 13 جولة، محققاً فوزاً غالياً وثميناً على ضيفه دبا الفجيرة 2 - 0، باستاد حمدان بن زايد، وأنعش الفريق آماله بالبقاء، بحصوله على أغلى 3 نقاط، وضعته في المركز العاشر بـ12 نقطة، ومتفوقاً على دبا بالمواجهات المباشرة، الذي جاء في المركز الحادي عشر بالرصيد نفسه، أحرز الهدفين كل من سعيد الكثيري والأوزبكي إيغور في الدقيقتين 61 و«90+2»، ويعد هدف إيغور هو الأول له مع الظفرة.



جاءت المباراة متوسطة المستوى، ودانت الأفضلية لدبا في الشوط الأول، وسيطر الظفرة في الثاني.

وتختتم الجولة اليوم بمباراتين، ويلعب عجمان مع النصر، وشباب الأهلي- دبي مع الشارقة.