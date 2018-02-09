الكمبيوتر الياباني يتفوق على الأبيض الصغير

لقي منتخب الناشئين لكرة القدم خسارة ثانية في منافسات البطولة الدولية الودية، المقامة حالياً في دبي، وتفوق عليه منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي.

ظهر «الأبيض الصغير» بمستوى أفضل من المباراة الأولى أمام التشيك التي خسرها بخمسة أهداف، وتراجع مستوى منتخبنا في الشوط الثاني، ولكنه نشط في آخر 10 دقائق سعياً لتحسين النتيجة وبالفعل سجل حمدان حميد هدفاً جميلاً للأبيض في شباك «الكمبيوتر الياباني».

من ناحية أخرى انتهت مباراة التشيك وبلجيكا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، ليواصل المنتخب التشيكي صدارته للبطولة بفارق الأهداف عن بلجيكا، ولكل منهما 4 نقاط، وتختتم منافسات البطولة مساء السبت المقبل بلقاء اليابان مع التشيك و«الأبيض الصغير» مع بلجيكا.