التشيك يقسو على «الأبيض الصغير»

تصدر منتخب التشيك صدارة البطولة الدولية الودية الناشئين في يومها الأول بعد أن قسا على «الأبيض الصغير» بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي.

وضح خلال المباراة فارق القدرات والإمكانات الفنية بين لاعبي الفريقين، حيث تفوق منتخب التشيك فنياً وبدنياً على مدى شوطي المباراة. انتهي الشوط الأول بتقدم التشيك بهدفين سجلهما مهاجمه الخطير بوتشا، فيما ظهر الأبيض مفكك الخطوط وكثرت أخطاءه الدفاعية..

وسجل الضيوف في الشوط الثاني ثلاثة أهداف إضافية عن طريق فيكتور (هدفان) وآدم هدف. وفي اللقاء الأول فاز منتخب بلجيكا على اليابان بثلاثة أهداف من دون رد. وتنال الفرق المشاركة راحة اليوم على أن تستأنف المباريات غدا الخميس بلقائي بلجيكا مع التشيك ومنتخبنا مع اليابان.