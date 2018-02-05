محمد خلفان منقذ «الأسطورة»

يقوم النجم محمد خلفان المعار من الوصل للفجيرة، بدور «المنقذ» لمدرب الفجيرة الإسطورة الأرجنتينية مارادونا، وتقمص هذا اللاعب في أكثر من مباراة دور «البطل» بترجيح كفة فريقه في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وبات يمثل «أيقونة الذئاب» بعد تسجيله هدفين مهمين للفريق في آخر مباراتين كان الأول أمام خورفكان قبل أسبوع، وفي مباراة أول من أمس، عاد خلفان ليوقع في شباك الحمرية بعد أن كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لكل فريق، لكن خلفان كان له رأي آخر، ونجح في حفظ ماء وجه مدربه مارادونا بعد أن أودع هدفاً رائعاً في آخر دقائق المباراة «الرابع له في المسابقة» ليحافظ الفجيرة على وصافة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن بني ياس المتصدر، ويتصدر محمد خلفان قائمة الهدافين المواطنين بأربعة أهداف.

وينحدر محمد خلفان من أسرة كروية، فوالده الراحل خلفان سالمين كابتن الفجيرة في الثمانينات، وعمه حميد سالمين الإداري المعروف في الفجيرة وشقيقه فهد خلفان الموجود حالياً مع دبا الفجيرة على سبيل الإعارة من شباب الأهلي دبي، فضلاً عن عدد كبير من أفراد عائلة سالمين ارتدوا ألوان عدد كبير من أندية المحترفين ودوري الأولى.