الرمادي: مباراة عِبر ودروس

لم ينجح المصري أيمن الرمادي، مدرب فريق نادي عجمان في إخفاء حالة الحزن التي يشعر بها بعد أن مني فريقه بخسارة قاسية أمام مضيفه العين بسبعة أهداف نظيفة، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: لن أقول إن المباراة للنسيان، بل هي مباراة دروس وعبر، علينا أن نضعها تحت مجهر التحليل لنرى ماذا حدث للفريق وتسبب في تكبده هذه الخسارة الكبيرة، فقد كان عجمان في أسوأ حالاته، صحيح أن الخسارة واردة في كرة القدم، ولكن المشكلة أن النتيجة كانت كبيرة وصعبة، ومن المهم بالنسبة لنا أن نرفع رؤوسنا ونفكر في المرحلة المقبلة.

هجوم

وأضاف: فاجأنا العين بهجوم على وتيرة عالية جداً ليسجل أربعة أهداف متتالية في الشوط الأول، ولذلك أعتقد أن المباراة انتهت في هذا الشوط، لأنه كان من الصعب علينا أن نعود مرة أخرى خصوصاً وأن حالة العين كانت جيدة ولديه مصادر قوة عدة، وعندما تخلفنا بالهدف الأول أتيحت لنا فرصة العودة لكننا أضعنا هدفين مؤكدين، وكان ذلك نقطة تحول في المباراة لصالح العين، وعموماً المباراة انتهت وعلينا تقبل الواقع على أن نضاعف جهودنا خلال الفترة المقبلة وننظم صفوفنا على النحو الذي يجعلنا قادرون على العودة القوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة.

تكتيك

ومضى بقوله: كانت الأخطاء عامة بالفريق من ناحية التكتيك والعمل الجماعي والفردي، وكذلك الاندفاع البدني، ولذلك تعرضنا لهذه الخسارة الكبيرة بعد أن سجل العين أهدافه الأربعة بالشوط الأول، ولم نكن نطمع في التعادل وفكرنا في إغلاق منطقتنا للحيلولة دون أن تهتز شباكنا بأهداف أخرى، ولكن شعور اللاعب داخل الملعب من الصعب التحكم به، وما عقد الأمور أكثر أن العين سجل هدفه الخامس بوقت مبكر من الشوط الثاني وربما هذا جعل الأمور تنفرط بالنسبة للاعبين. أبارك لفريق العين، وفي نفس الوقت أقول للاعبي عجمان عليكم أن ترفعوا رؤوسكم فأنا المسؤول عن النتيجة ولابد من التركيز في المرحلة المقبلة فهي مرحلة مهمة وحاسمة.