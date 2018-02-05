بن غليطة يطلع على برنامج الأبيض لآسيا 2019

اطمأن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة على برنامج المنتخب الأول واستراتيجية العمل التي يتبعها الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني استعداداً لنهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها الدولة مطلع 2019، كما أكد رئيس اتحاد الكرة على دعم الاتحاد لبرنامج إعداد الفريق الذي تقدم به المدرب لتحضير الفريق بشكل جيد لنهائيات آسيا، وكذلك دعم الجهاز الفني ومنحه كافة الصلاحيات والدعم المعنوي لتنفيذ برنامجه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة تحت شعار «معاً خلف الأبيض للمنافسة على لقب آسيا».

جاء ذلك خلال حضور رئيس اتحاد الكرة جزءاً من اجتماع أعضاء الجهازين الفني والإداري الذي عقد ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي بحضور عبد الله صالح مشرف الفريق وعبيد هبيطة مدير المنتخب وألبرتو زاكيروني المدير الفني وأعضاء الجهاز، حيث تناول الجميع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتجمع الأبيض يوم 18 مارس المقبل في دبي تمهيداً للسفر إلى بانكوك، يوم 19 مارس للمشاركة في الدورة الدولية الودية على كأس ملك تايلاند، والتي ستقام اعتباراً من يوم 22 مارس على أن تختتم يوم 25 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبنا الوطني ومنتخبات تايلاند الدولة المستضيفة وسلوفاكيا والغابون.

وسيلعب كل فريق مباراتين، الأولى سيتم تحديدها من خلال قرعة ستقام يوم 20 من الشهر الجاري في بانكوك، ومباريات الجولة الثانية ستقام بين الفائزين من اليوم الأول، ثم الخاسرين لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، حيث تعتبر الدورة احتكاكاً وإعداداً جيداً استعداداً لكأس آسيا 2019.

كما تم مناقشة برنامج الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يقام تجمع للأبيض عقب انتهاء الموسم الكروي، لإقامة معسكر في أحد الدول الأوروبية، لمدة أسبوعين والذي سيفيد الجهاز الفني بقيادة المدرب زاكيروني في إعداد الفريق بشكل جيد، ومن خلال برنامج طويل بهدف الاستقرار على العناصر التي ستستمر بالفريق وخوض منافسات كأس آسيا 2019.

وسيلعب المنتخب عدة مباريات ودية قوية مع منتخبات عالمية من التي ستشارك في مونديال روسيا، سعياً لتوفير احتكاك قوي للاعبين يدعم اكتساب مزيد من الخبرة للعناصر الشابة.

مراقبة المباريات

فيما يواصل المدرب تحضيره لبرنامج إعداد الفريق خلال «أيام الفيفا» في شهور سبتمبر، وأكتوبر ونوفمبر، قبل الدخول في أجواء المعسكر الأخير قبل كأس آسيا، وقام الجهاز الفني بقيادة زاكيروني بمتابعة مباريات الجولتين 15، 16 من دوري الخليج العربي، حيث شاهد مباراة الشارقة مع النصر والوصل مع العين، ثم الجزيرة مع الوصل والعين مع عجمان، من أجل متابعة أداء اللاعبين القدامى، والتركيز على اكتشاف مزيد من الوجوه الجديدة التي تفيد الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة في تجمع مارس المقبل، حيث يرغب زاكيروني في زيادة الاعتماد على الوجوه الشابة، بعد نجاح مشاركة علي سالمين ومحمد برغش، وخليفة مبارك، وريان يسلم في مباريات كأس الخليج الأخيرة.

مدربان للأولمبي والشباب

كما تم خلال الاجتماع أمس مناقشة عدة أوراق عن سير ذاتية لعدد من المدربين الأوروبيين لتولي مهمة تدريب منتخبي الأولمبي والشباب، وتم إرجاء أي توصيات لمزيد من الدراسة ثم اختيار أفضل العناصر ورفع توصية بهما إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة للموافقة على تعيين المدربين الذين سيتم اختيارهما.

لائحة

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يعيد صياغة لائحة المنتخبات، من أجل مواجهة تطلعات المرحلة المقبلة، وبمجرد الانتهاء من إعادة صياغة اللائحة الجديدة سيتم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للاعتماد والتوزيع على الأندية لتكون على علم بها.