العين يستعيد صدارة الدوري بسباعية في شباك عجمان

استعاد العين صدارة الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد 24 ساعة من فقدانه لها لصالح الوحدة، إثر فوزه السهل والكبير بنتيجة 7- 0 على ضيفه فريق نادي عجمان مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 15 من المسابقة ، ورفع الزعيم رصيده إلى (35 نقطة)، في حين بقى فريق عجمان في نفس رصيده السابق (19 نقطة)، ولم ينتظر الفريق البنفسجي كثيرا ليصل إلى شباك ضيفه تباعا إذ سجل له كل من حسين الشحات (ق 8، 25،)، وماركوس بيرغ (ق 14)، وكايو لوكاس (ق 30)، على التوالي، لينهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون رد، وفي الشوط الثاني تابع الزعيم هيمنته على مجريات اللعب ليضيف ريان يسلم الهدف الخامس (ق 55)، قبل أن يسجل البديل أحمد خليل الهدف السادس (ق 77)، وبعدها أكمل اللاعب المصري المتألق حسين الشحات الهاتريك بتسجيله هدفه الشخصي الثالث والسابع لفريقه ( ق 83).

وحقق العين فوزه رقم 14 على عجمان في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري والبالغة بمباراة اليوم 16 مواجهة، ولم يسبق لعجمان الفوز على الزعيم، فيما حضر التعادل بينهما مرتين.