الجزيرة يؤكد بطلان إجراء تحويل مبخوت وفوزي إلى الانضباط

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم في بيان رسمي لها عن رفضها لموقف "اتحاد الإمارات كرة القدم" الذي سجله في المؤتمر الصحفي التوضيحي للأحداث التي رافقت خليجي 23 والذي وصفته بالمتضارب والصادم.

وقالت إن شركة كرة القدم دشنت عملياً إجراءات الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعبين علي مبخوت ومحمد فوزي، ليس دفاعاً عنهماً أو حرصا على وجودهما ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأول خلال استحقاقاته المقبلة، ولكن لثقة الشركة المطلقة في بطلان الإجراء، والمقصود هنا ليس قرار اللجنة بالإيقاف، بل قرار الاتحاد بإحالة اللاعبين إلى لجنة الانضباط.

يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف لاعبي الجزيرة علي مبخوت 4 مباريات وتغريمة 50 ألف درهم، وإنذار محمد فوزي كتابياً وتغريمه 40 الف درهم، على خلفية خروج اللاعبين، بالإضافة إلى عمر عبدالرحمن لاعب العين بتغريمه 50 ألف درهم والايقاف 4 مباريات، على خلفية الخروج بدون إذن من إدارة معسكر المنتخب الوطني قبيل المباراة النهائية مع عمان في كأس الخليج 23 والذي اختتم في الكويت 5 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة أن اللائحة التي أشار إليها رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، واستند عليها في قراره الخاص بإحالة "الدوليين" إلى لجنة الانضباط لم يتم عرضها على الجمعية العمومية، حتى وان كانت لائحة داخلية ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها، ولم ترسل منها نسخاً إلى الأندية الأعضاء انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية وإطلاع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخبات عليها، ولم تعرض أو تسلم للاعبين الذين التحقوا بصفوف المنتخب، كما أنها ليست موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، فإذن هي غير سارية وفقاً لقوانين اتحاد الكرة نفسه.

وأكدت الشركة أن المصلحة العامة تفرض على الجميع التحرك بسرعة وعدم اعتماد سياسة "ترك الحبل على الغارب" والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها وفقاً لمبادئ التأليف والتنظير بعيداً عن الالتزام بدليل سياسات اتحاد الكرة ولوائحه وقوانينه وقيمه المؤسسية، وذلك انطلاقاً من الدور المهم للأندية في المنظومة الرياضية وسعياً للمحافظة على السمعة الطيبة التي ظلت تحظى بها كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأضافت أنها لن تدافع عن الباطل مهما كان الثمن وأنها ترفض تشويه سمعة رياضة الإمارات، ولذلك تطالب بمحاسبة المقصرين لكن وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة؛ وان اعترف رئيس الاتحاد بوجود تجاوزات كبيرة كانت أو صغيرة في معسكر منتخبنا الوطني فلابد أن تطال المحاسبة المقصرين من جميع أعضاء البعثة، لأن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على الصعود إلى المنابر الإعلامية ليظهروا من خلالها بعباءة قاضٍ مرة ومرة أخرى بسيف جلاد.