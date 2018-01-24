جوكيكا: أتحمل مسؤولية الخسارة ودفعنا غالياً ثمن الأخطاء

أعلن المقدوني جوكيكا مدرب الظفرة، تحمله مسؤولية خسارة فريقه أول من أمس، أمام الشارقة في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، معرباً عن تأسفه الكبير لخسارة ثلاث نقاط مهمة كان الفريق بحاجة ماسة لها في سباق حصد النقاط، لتحسين موقع الفريق في الترتيب العام.

تقدم جوكيكا، بالتهنئة إلى الشارقة، مؤكداً انه استحق الفوز بنقاط المباراة عن جدارة واستحقاق، وأشار إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني الذي قاتل فيه اللاعبون من أجل العودة للمباراة وتحقيق التعادل، لكن الأخطاء هي التي أدت للخسارة بالهدفين، وقال: «جاء الهدف الأول من سوء تمركز وتغطية للدفاع، والثاني من خطأ مشترك بين المدافع والحارس».

وبين انه طلب من اللاعبين استغلال الحالة النفسية للشارقة بعد ضياع ركلة الجزاء، لكن الهدف المبكر أعطى أفضلية للشارقة، وحاول الظفرة العودة، لكن الأخطاء منحت الشارقة الفوز، ولولا الأخطاء لكان الظفرة حصل على التعادل على أقل تقدير.

غياب

وأوضح أن الظفرة لعب بدون اثنين من اللاعبين الأجانب هما البرازيلي ألميدا والأوزبكي إيجور سيرجيف، وهما من العناصر الأساسية في الفريق، وكان غيابهما مؤثراً بالسلب على الفريق الذي افتقد خدماتهما، إلى جانب بعض العناصر الأخرى للإصابة.

وقال إنه مسؤول عن الفريق رغم أنه استلم المهمة قبل أسبوع فقط، لكن الظفرة لن يستسلم وسيقاتل بكل قوته، من أجل تحسين موقفه والابتعاد عن منطقة الخطر، والقادم سيكون أفضل، لأن فريقه جيد ولا يستحق مغادرة دوري المحترفين.