ناصر اليماحي:سعداء بفكر الأسطورة

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة سعادتهم بتميز لاعبي الفريق الأول وبفكر المدرب الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، والذي قاد الذئاب لتخطي عقبة حتا في دور الـ16 لمسابقة الكأس والتأهل ضمن الثمانية الكبار، مشيراً إلى أن الفجيرة يعتبر الفريق الوحيد الذي صعد من بين أندية دوري الدرجة الأولى. وأضاف اليماحي أن فريق طوى صفحة كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أن التفكير منصب حول مواجهة خورفكان يوم 26 الجاري في ملعب الخور.

إثارة مستمرة

وتوقع اليماحي أن تزداد مباريات الدوري إثارة من واقع الفارق الضئيل في النقاط بين كافة الفرق فضلاً عن المستويات المميزة التي قدمته حتى الآن من معظم أندية دوري الدرجة الأولى، وفيما يتعلق بمستوى المحترف الجديد الأرجنتيني دانيلو قال اليماحي: على الرغم من انضمامه المتأخر لفرقة الفجيرة، إلا أنه ظهر بمستوى طيب، وقدم أداء جيداً خلال الدقائق المعدودة التي لعبها أمام حتا، ولذلك أعتقد بان دانيلو يعد بمثابة صفقة رابحة وناجحة للفجيرة، مشيراً إلى أن لاعب الفجيرة أحمد الحفيتي الذي طرد بالبطاقة الحمراء أمام حتا سيكون متواجداً خلال لقاء خورفكان في الدوري، في الوقت الذي سيغيب فيه اللاعب عن مباراة دور الثمانية في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.