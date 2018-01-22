جوكيكا:المهمة صعبة وأثق بلاعبي فريقي

أكد المقدوني جوكيكا مدرب الظفرة، استهداف النقاط الثلاث في مباراة اليوم ضد الشارقة، رغم اعترافه بصعوبة المهمة وقوة الخصم، الذي وصفه بالمتطور، موضحاً أن فريقه سيلعب لأجل الفوز، وأن ذلك هدفه دائماً في كل مباريات الدوري المتبقية وأضاف: الشارقة أصبح أكثر تطوراً عن السابق، يلعب كرة جيدة ويحقق انتصارات كبيرة في الفترة الحالية، بالتأكيد يريد أن يواصل نتائجه الإيجابية، لكن موقفنا يتطلب الفوز ولدينا عناصر جيدة نثق فيها ونعلم أنها يمكن أن تقدم مستوى مذهلاً، وأن تؤدي واجبها في الملعب لتحرز نقاط الفوز.

وكشف جوكيكا عن إصرار لاعبيه على الفوز وجديتهم في التدريبات وقال: لغة التواصل في الفريق أصبحت أفضل عن مباراة الإمارات الأخيرة في الدوري، استفدنا من مواجهة العين التي أسهمت في إعداد الفريق، ووفرت لهم احتكاكاً قوياً، ونأمل أن تتواصل الإيجابيات في الفريق لأننا نحتاج بشدة إلى العودة لطريق الانتصارات.

وقال مدرب الظفرة: إن واجبه تجهيز فريقه جيداً وتطبيق خطة لعب مناسبة ووضع التشكيلة الأفضل التي يمكن أن تخوض المباراة وقال: حالياً أقوم بواجبي تجاه الفريق وأنتظر من اللاعبين تقديراً كبيراً للمسؤولية، وأن ينفذوا المطلوب منهم لأن الفوز يتحقق بهم في المستطيل الأخضر.