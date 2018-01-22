الشارقة والظفرة.. البحث عن الأمان

يستضيف فريق الشارقة ضيفه فريق الظفرة على استاد خالد بن محمد وذلك ضمن مباريات الجولة 13 من دوري الخليج العربي، في تمام الخامسة وعشر دقائق، ويدخل فريق الشارقة المواجهة وفي رصيده 13 نقطة في المركز السابع وهو رصيد غير كاف ولا بد من إضافة المزيد من النقاط للوصول إلى الأمان، والأمر نفسه ينطبق على فريق الظفرة في ذيل الترتيب برصيد ثماني نقاط.

استعداد

واستعد الملك لمواجهة اليوم مع فارس الظفرة جيداً، بتدريبات متواصلة عقب مباراته الأخيرة والفوز على فريق النصر بهدفين مقابل هدف، وكانت بداية ناجحة للدور الثاني في دوري الخليج العربي قياساً بالظروف التي استهل بها الفريق الموسم التنافسي بلاعب أجنبي واحد، ليخرج منها بمكاسب كبيرة خاصة في قدرة الفريق على التنظيم الدفاعي المحكم لأنها كشفت الانضباط التكتيكي وسط اللاعبين.

من جانبه، كشف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة من خلال التدريبات الماضية عن اهتمامه الكبير بالجوانب الدفاعية والحرص على نظافة شباكه عبر الأسلوب الدفاعي المحكم في مواجهة اليوم أمام فريق الظفرة الذي يمتاز بأسلوب هجومي قوي. ويخوض الفريق مواجهة اليوم أمام فريق الظفرة وهو شبه مكتمل الصفوف بعد التعاقدات الشتوية الأخيرة، بإسسثناء غياب المدافع الأيمن عيسى سانتو للإصابة أمام فريق عجمان في كأس رئيس الدولة.

توازن

من جانبه، أدى الظفرة عدداً من التدريبات عقب خسارته أمام العين بهدف في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي قدم خلالها الفريق مستوى جيداً، وعمل الجهاز الفني بقيادة المقدوني جوكيكا الذي تعتبر مهمة اليوم الأولى له في مشواره مع الفريق الذي تولى تدريبه أخيراً خلفاً للسوري محمد قويض، عمل على تصحيح الأخطاء ومراجعة السلبيات وتنفيذ طريقة لعبه الجديدة، بعد تأكيده على أنه سيسعى إلى ذلك بالتدرج حتى لا يتضرر الفريق من التعديل.

وركز جوكيكا على وضع طريقة لعب متوازنة أمام خصمه رغبة منه في تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل على أسوأ الفروض لتدارك موقف الفريق المتأزم في جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

متابعة

من خلال المتابعات، وضح أن جوكيكا سيعتمد على طريقة 4:4:2 مع تكثيف منطقة الوسط بعودة المهاجم الثاني حال فقدان الكرة وتتحول إلى 4:3:3 عند الهجمة بالاعتماد على الثلاثي الأجنبي سلفا والميدا على طرفي الملعب في المنطقة الهجومية ووجود ايغور داخل الصندوق، ولمس المدرب الجديد تجاوباً كبيراً من اللاعبين في التدريبات السابقة التي تميزت بالقوة والجدية وأظهرت حماساً كبيراً وسط نجوم الفريق الذين تدربوا بروح معنوية عالية وسط اهتمام كبير من الإدارة التي ظلت تشكل حضوراً دائماً لمتابعة أعداد اللاعبين وتقديم الدعم المعنوي لهم.

ويعاني الفريق من غياب مؤثر في صفوفه يتمثل في المدافع يوسف عبد الرحمن الذي تعرض للإصابة في المواجهة السابقة ضد العين، وأكد الجهاز الفني للظفرة غياب اللاعب عن اللقاء لكنه أكد جاهزية البديل.

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يبحث الظفرة عن تحقيق فوزه الثاني في دوري المحترفين خلال النسخة الحالية بعد أن اكتفى خلال 12 جولة بفوز وحيد كان على الشارقة في الجولة الثانية من المنافسة، ويأمل فرسان الظفرة في أن تكون العودة على حساب الشارقة أيضاً خلال لقاء اليوم بكسب النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب.

6000

تشير التوقعات أن جماهير فريق الشارقة عاقدة العزم على تحقيق رقم يتعدى الـ6000 متفرج خاصة في ظل جهود لجنة الدعم الجماهيري التي نجحت في حشد الجماهير بصورة لافتة في مواجهة الفرق التي لعبها خارج ملعبه في ملعب الإمارات في رأس الخيمة، وهو الأمر الذي يبشر بدعم جماهيري للفريق في مواجهة اليوم المهمة أمام فريق الظفرة.

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يضع جمهور الظفرة آمالاً كبيرة على نجم الفريق ايلتون الميدا في قيادة الفريق للانتصار اليوم وخلال الجولات المقبلة، بمواصلة هز شباك الخصوم بعد أن توقف رصيده عند 5 أهداف بنهاية الجولة السادسة من المنافسة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وكان الميدا قد عاد مع مباراة الإمارات السابقة ولم ينجح في وضع بصمته.

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يخوض فريق الشارقة مواجهة اليوم أمام فريق الظفرة، في ظل غياب مدافعه عيسى سانتو الذي يعاني من إصابة سيتوقف على إثرها ما يقارب 10 أيام وهو الأمر الذي يبعده عن مواجهة اليوم والجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.

جاهزية

سهيل المنصوري: ندخل المواجهة للفوز فقط

كشف سهيل المنصوري لاعب الشارقة عن جاهزية فريقه للقاء اليوم، مشيداً بالروح المعنوية العالية في تدريبات الفريق استعداداً للمباراة وقال: استعداداتنا جيدة لمباراة الظفرة خلال الأيام السابقة والمعنويات مرتفعة بين اللاعبين ونعمل حسب تعليمات الجهاز الفني، موضحاً، أن جميع اللاعبين مجتهدون في التدريبات ونعلم مدى أهمية مباراة الظفرة وندخل اللقاء من أجل الفوز فقط، والظفرة فريق جيد بغض النظر عن نتائجه ومركزه في الجدول.

كما أشاد بالخامات الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب في صفوف الفريق، مشدداً أنهم لن يكونوا خصماً سهلاً على الإطلاق وسيدخلون المباراة مستهدفين تحسين مركزهم وبالتالي يجب أن يكون لاعبو الشارقة في كامل تركيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

رأي

حمد المرزوقي: موقف الظفرة لا يتحمل خسارة

قال حمد المرزوقي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالظفرة، إن موقف فريقه في مسابقة دوري الخليج العربي، لا يتحمل خسارة جديدة، موضحاً أن التعويض سيكون صعباً مع تقدم المنافسة لذلك لا بد من كسب النقاط قبل الوصول للجولات الأخيرة. وأضاف المرزوقي: ترتيبنا في الدوري غير مرض لأحد سواء من الجماهير أو زملائي اللاعبين، لكن هناك أسباباً عديدة أدت لفقدان النقاط، والآن نحن في وضع جيد ويجب أن نعود للانتصارات بداية بمباراة اليوم ضد الشارقة.

وأكد مدافع الفريق الأول لفريق الظفرة، أن احترام الخصم أمر واجب، موضحاً أنه فريق جيد وبه عناصر متميزة ولديه طموحه في المنافسة، مشيراً إلى أن فريق الشارقة حقق نجاحات كبيرة ومن الطبيعي أن يعمل على مواصلة نتائجه الإيجابية، وأضاف المرزوقي: لكننا في قمة الجاهزية البدنية والمعنوية لتحقيق الفوز عليه.