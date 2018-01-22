انكشف المسكوت عنه... إحالة عموري ومبخوت وفوزي إلى «الانضباط»

كشف المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أنه تم تحويل ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني إلى «لجنة الانضباط» لاتخاذ العقوبة المناسبة لمخالفتهم اللوائح بخروجهم من معسكر المنتخب ليلة المباراة النهائية في كأس الخليج بالكويت، مشيراً إلى أن اللاعبين الثلاثة هم علي مبخوت وعمر عبد الرحمن ومحمد فوزي، ومخالفتهم لا تتعدى أنهم خرجوا دون علم مشرف المنتخب، ولا توجد أية تجاوزات أو سلوكيات غير أخلاقية كما ردد البعض.

لجنة محايدة

وأوضح رئيس اتحاد الكرة عقب اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة مساء أمس في مقر الاتحاد في دبي، وتم خلاله مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق فقط، أن خلاصة ما توصلت له لجنة تقصي الحقائق المحايدة برئاسة المستشار علي خلفان الظاهري، التي تولت التحقيق فيما تردد عن تجاوزات اللاعبين، هي أن التجاوزات لم تكن كبيرة، وتمثلت في خروج اللاعبين أثناء فترة الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، دون إذن من مشرف المنتخب في الفترة ما بين 8:15 دقيقة حتى 10:30 مساء ليلة مباراة المنتخب أمام عمان، وقال إن اللائحة تنص في مثل هذه الحالات على توجيه إنذار للاعبين مع تغريم كل منهم 50 ألف درهم وإيقاف 4 مباريات مع ناديهم.

أذى نفسي

كما كشف رئيس الاتحاد النقاب عن تحويل كامل ملف التحقيق إلى الإدارة القانونية في اتحاد الكرة، وقال إن اللاعبين تعرضوا للتشويه و«من حقهم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تسبب في الأذى النفسي لهم من جراء التغريدة غير الموفقة»، وستقوم الإدارة بدعم أي لاعب فيما يراه مناسبا لحفظ حقوقه، وأشار بن غليطة إلى أن تطبيق الانضباط من أهم أولويات عمل الاتحاد وكل من يخالف يعاقب وفق حجم مخالفته، ولا يوجد لاعب فوق المساءلة وكلهم سواسية، ومثلما هناك ثواب فهناك أيضا عقاب.

لا توجد استقالات

ونفى رئيس اتحاد الكرة وجود أية تغييرات في الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، وقال لا توجد أية مخالفة على الجهاز الإداري الذي يقوم بعمله على الوجه الأكمل، ومخالفة اللاعبين كانت في عدم الالتزام بالتواجد في الفندق خلال فترة الراحة ولا توجد أية مخالفة أخلاقية عليهم.

وقال رئيس اتحاد الكرة إن «الاتحاد مستمر في دورته الانتخابية الحالية، وإنه يقوم بأداء دوره على الوجه الأكمل وفق اللوائح والقوانين، ومن خلال اختيار الأندية، وكل التركيز الآن منصب علي تطوير النشاط وحسن الاستعداد لنهائيات آسيا 2019، بدعم قوي من قيادتنا الرشيدة، حيث إن الصالح العام هدفنا جميعا كأعضاء مجلس إدارة دون النظر لأية مصالح شخصية هي بعيدة عن تفكيرنا جميع». وقال: «استغربت من تصريحات عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي غير المسؤولة، وإذا كان يرغب في رئاسة اتحاد الكرة فكان عليه أن يخوض الانتخابات ويتحلى بالشجاعة وليس على تويتر، ومن ليس لديه شجاعة خوض الانتخابات فلا يكتفي بالتغريدات».

رد عموري

رد نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن، في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نذرت عمري لإسعاد جمهور الكرة الإماراتية، وسأبقى على هذا النهج في خدمة وطني، سأدافع بقوة عن حقي بالطرق القانونية ضد كل من حاول تشويه سمعتي».

وأضاف عموري قائلاً: «في خليجي 23، لم نرتكب مخالفة تخل بالقيم والأخلاق، فنحن سفراء بلادنا الغالية، وملتزمون بالقيم الإماراتية الحميدة».

اجتماع

إطلاع الصحافة على الحقائق

يعقد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، اجتماعاً مهماً صباح اليوم، مع رؤساء الأقسام الرياضية بالصحف المحلية، من أجل إطلاعهم على حقيقة الأوضاع الكروية، وتفاصيل ما يدور في الساحة الكروية من أحداث.

ويسعى اتحاد الكرة ورئيسه، من خلال الاجتماع بممثلي الصحافة، أن يكونوا على اطلاع على آخر المستجدات، وتكون لديهم الصورة كاملة بشفافية مطلقة، حتى لا يكون هناك مجال للافتراضات، أو الاستنتاجات التي ربما تأتي في غير محلها.

وأكد بن غليطة، أن اتحاد كرة القدم يحرص دائماً على التعاون الكامل مع الإعلام، ووضع الحقائق أمامه بكل شفافية، مشيراً إلى أن الإعلام دوره الحقيقي مكمل لعمل الإدارات.

دعم

طاقات لتطوير كرة القدم

وجه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعم سموه اللامحدود للرياضة والرياضيين بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.

وقال بن غليطة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر اتحاد كرة القدم بمنطقة الخوانيج: «نحن نستمد حماسنا، وقوتنا في إدارة اللعبة، من دعم سموه الكبير لعمل مجلس الإدارة للنهوض بكرة الإمارات، ونسعى بكل ما أوتينا من طاقة إلى تقديم أفضل ما لدينا لخدمة اللعبة وتطويرها، وتوفير الأجواء المثالية لها».