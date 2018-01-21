اتحاد الكرة يحيل عموري ومبخوت وفوزي للانضباط

أحال اتحاد الكرة اللاعبين عمر عبد الرحمن "عموري" و على مبخوت ومحمد فوزي إلى لجنة الانضباط لخروجهم من معسكر المنتخب خلال منافسات خليجي 23 أثناء فترة الاستراحة الممنوحة لهم من قبل الجهاز الفني للفترة من 8.15 إلى 10.30 مساء ليلة المباراة النهائية أمام عُمان بدون إذن مشرف المنتخب، وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتنص العقوبة في لوائح لجنة المنتخبات على توجيه إنذار وغرامة 50 ألف درهم لكل لاعب بالإضافة إلى الايقاف 4 مباريات عن ناديه.

وتم تحويل ملف القضية بالكامل إلى اللجنة القانونية في اتحاد الكرة لمساعد اللاعبين لرفع قضايا لكل من أساء لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لعدم مخالفة اللاعبين وارتكاب أي سلوكيات أخلاقية.