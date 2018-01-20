مهدي: لست سعيداً بالمركز السادس

تمنى مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي لكرة القدم، اكتمال صفوف الفريق قريباً، مشيراً إلى غياب وليد عباس وهيكل وحسن إبراهيم عن مباراة الفريق أمام عجمان في الجولة 13 في دوري الخليج العربي لكرة القدم، للإيقاف إلى جانب الإصابات المعروفة، وقال: «الغيابات ليست مبررات، وهدفنا تقديم مباراة جيدة، ولست سعيدا بمركزنا الحالي «السادس» وعلينا العمل بكل قوة لتحسين موقعنا». عن قرب انتهاء عقود عدد من اللاعبين، قال: «ليس لدي معلومة حول عقود اللاعبين، ولكني أؤكد أن نادي شباب الأهلي دبيليس لدية نية للتخلي عن أي لاعبيه».