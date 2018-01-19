النصر وأبويل القبرصي أبرز المحطات في مسيرة يوفانوفيتش

تعتبر التجربة الأولى للصربي ايفان يوفانوفيتش مع النصر وقبلها مع أبويل القبرصي أبرز المحطات في مسيرته التدريبية التي بدأها في 2001 مع فريق فولو اليوناني لمدة موسم واحد.

ثم انتقل إلى اراكليس اليوناني لمدة قصيرة، لكن أكثر تجاربه نجاحا كانت مع فريق أبويل الذي دربه مرتين من 2003 إلى 2005 ثم من 2008 إلى 2013 وحققه معه العديد من الألقاب قبل أن يقوده إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2011-.2012.

ونقل يوفانوفيتش نجاحاته إلى النصر عندما تولى الإشراف على إدارته الفنية بين يوليو 2013 وأكتوبر 2016، وقاده للتتويج بـ3 ألقاب، كأس الأندية الخليجية 2014، كأس الخليج العربي 2015، كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2015، كما قاده إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.