أروابارينا: نستحق الفوز لكن الأداء لم يرضني

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل، أن الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على بني ياس أول من أمس باستاد خليفة بن زايد.

وتأهل بموجبه إلى ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمر مهم لاكتساب الثقة وتعزيز الدوافع في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن فريقه ارتكب عدداً من الأخطاء في الملعب وهو أمر لا ينبغي أن يتكرر في المباريات المقبلة، وقال: كنا نستحق الفوز في المباراة، ولكن الأداء لم يكن بالمستوى المأمول.

وأوضح مدرب الوصل أن الأخطاء واردة في كرة القدم، ولكن عليهم أن يعملوا بجهد أكبر لاسترجاع كامل الثقة للاعبين قبل المباراة المقبلة، وقال إن لدينا مهاجمين أقوياء في الخط الأمامي، ولكن على مستوى الفريق بشكل عام لم يعجبني الأداء في المباراة، وهذا يعني أن أمامنا عملاً كبيراً من أجل تصحيح الأخطاء ومعالجة أوجه القصور بالفريق لتحسين الأداء.

وأعتقد أن فريقنا قدم مباراة كبيرة خلال الدقائق العشرين الأولى، وبالطبع كل مدرب يعجبه أن يظهر فريقه بشكل جيد ويسجل أهدافاً في بداية المباراة ولكن ليس من الجيد أن يسترخي اللاعبون بعد ذلك لأن هذا يسبب صداعاً للمدرب ويجعل الأمور غير جيدة.

مثابرة

وأضاف: السلبيات تعالج بالعمل الطويل والمثابرة، وهناك أخطاء فردية وأخرى جماعية، والأخطاء التي لا يمكن أن يتم حلها بسهولة تتعلق بفقدان التركيز خلال المباراة على عكس الأخطاء الفنية فهذه يمكن أن تزول بسهولة أكبر، ولدينا لاعبون صغار في السن مثل علي صالح الذي ظهر بمستوى متميز وقدم عملاً فنياً كبيراً في أرضية الملعب وهو لاعب يتميز بسرعة استجابته للتوجيهات والتعليمات .

كما ينبغي، وأيضاً هناك سعد سرور الذي حل بديلاً لسالمين وقدم مباراة جيدة وقام بواجبه بطريقة متميزة وسنحاول أن نطور من مقدرات هؤلاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعموماً أنا سعيد بالعناصر الموجودة بالفريق وأحاول أن أجتهد معهم بقدر الإمكان لأننا نطمح في الحصول على جميع البطولات، وهذا يتطلب كفاحاً مستمراً.

صعوبة

بدوره أوضح الصربي جوران توفيجدزيتش، مدرب بني ياس، أن فريقه واجه صعوبات أمام فريق الوصل صاحب الإمكانات الجيدة الذي يضم في صفوفه مهاجمين أقوياء، بعد أن استقبل في بداية المباراة هدفين، ولكنه مع مرور الوقت عاد لأجواء اللعب وسجل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاع هدفاً من انفراد للاعب نوفيللو هاري.

وبعد ذلك استقبل هدفاً ثالثاً لتزداد صعوبة الوضع. وأشار إلى أنه لجأ لفتح اللعب بعد أن استقبل هدفين في الدقائق العشر الأولى وهذا أمر طبيعي لأن الفريق كان بحاجة للعودة إلى المباراة، وقال: كانت خطتنا منذ البداية إيقاف اللاعب فابيودي ليما بلاعبين، ولكن إمكانات اللاعب ومهاراته الفردية صنعت العديد من المشاكل لفريقنا، وهو ذات الأمر الذي حصل مع كايو كانيدو.

انسجام

وأضاف: بشكل عام بني ياس أضاع العديد من الفرص على عكس الوصل الذي استفاد من الفرص التي أتيحت له، وفي البداية كان الأخير يلعب بقوة أكبر، من دون شك ارتكبنا أخطاء وسنعمل على تصحيحها لنستعد بشكل أفضل لمباريات الدوري، ونحن دفعنا بلاعبين بالتشكيلة الأساسية لأول مرة، هما كواديو مانوتشو وأحمد ربيع، وأنا سعيد بما قدماه ولكنهما يحتاجان للوقت لينسجما أكثر مع زملائهما.

وأتمنى أن يكونا إضافة للفريق في المستقبل وأعتقد أننا استفدنا من الأمور الفنية التي حدثت خلال المباراة وعلينا أن نصحح الأخطاء ونعالج السلبيات في المباريات المقبلة، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بالثقة فهم يمتلكون المقدرات للعودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين.

بسبب الأخطاء

أكد يوسف جابر لاعب فريق بني ياس أن فريقه خسر المباراة أمام الوصل بسبب أخطاء اللاعبين وليس أن الأخير فاجأهم، الوصل استغل هذه الأخطاء واستفاد من فرصه ليسجل في مرمانا، وقال: مباريات الكأس لا تحتمل أن تلعب بطريقة مقفولة وقد لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص.

ولكننا لم نستفد منها بعكس فريق الوصل الذي سجل من جميع الفرص التي حصل عليها في المباراة، وعموماً أشكر اللاعبين الذين اجتهدوا في أرضية ملعب المباراة ولكن لم يوفقوا ونأمل أن نستفيد من الأخطاء التي ارتكبناها في هذه المباراة خلال منافسة الدوري. العين - البيان الرياضي

حميد عباس: سعداء بالخماسية

عبّر حميد عباس لاعب فريق الوصل، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بني ياس أول من أمس باستاد خليفة بن زايد بنادي العين وتأهل بموجبه إلى ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بعد أن غاب عن الانتصارات خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن مباريات الكأس تختلف عن الدوري لأنه لا مجال للتعويض فيها وكان من المهم بالنسبة لهم الفوز للاستمرار في البطولة.