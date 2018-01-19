منصور بن زايد يصدر 4 قرارات لتطوير الجزيرة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس هيئة الشرف 4 قرارات بشأن مجلس إدارة النادي والشركات التابعة له.

وجاء القرار الأول بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي بعضوية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر نائباً للرئيس، محمد خليفة المبارك، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان ممثلاً لشركة الجزيرة لكرة القدم، أحمد علي الصايغ ممثلاً لشركة الجزيرة للاستثمار والتطوير العقاري، راشد عتيق الهاملي ممثلاً لشركة الجزيرة للألعاب الجماعية، محمد سيف السويدي.

ويمتد التشكيل الجديد لثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور القرار.

كما أصدر سموه قراراً بشأن تمديد مدة مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم لغاية شهر يونيو المقبل، برئاسة الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان وعضوية كل من: بطي بن محمد القبيسي، ومحمد سيف السويدي، ومرشد ثاني الرميثي، وحمد الحر راشد السويدي، وطارق أحمد المسعود، وسعيد عبدالله بن شيبان، ومحمد عتيق الهاملي، ومحمد عبدالله السويدي.

وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية وفق قراره سموه على النحو التالي: راشد عتيق كليب الهاملي رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من: حليمان مبارك عبدالله الهاملي، هاشم السيد عباس محمد الفردان، وعبدالله عمر عبدالله مخير، وعوض هويشل سعيد اليعقوبي، وعادل إبراهيم علي المرزوقي، ومحمد أحمد حسين الهاشمي، وتمتد عضوية المجلس الجديد لثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور القرار.

وأصدر سموه قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال للاستثمار والتطوير العقاري، وضم كلا من: أحمد علي الصايغ رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من: محمد خليفة المبارك، ومرشد بن ثاني الرميثي، وسعيد بن عمير، وطلال الذيابي، وسعيد عبدالله بن شيبان، شهاب عيسى بوشهاب.

وتمتد العضوية لثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور القرار.