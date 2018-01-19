انطلاق «عالمية التنمية المستدامة» للسيدات اليوم

تشهد مدينة دبي المستدامة في الرابعة من عصر اليوم فعاليات بطولة كرة القدم العالمية للسيدات، الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي يتم تنظيمها دعماً لأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، 2018، وذلك بالشراكة مع السفارة الملكية الدنماركية في أبوظبي ومنظمة «إنقاذ الطفل» الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وستسهم البطولة في رفع درجة الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة إلى دعم تمكين الفتيات والسيدات حول العالم.

وتؤمن شركة «سستينابل مايندز» ومنظمة «إير سوكر» بأن الإمارات تعتبر موقعاً مثالياً لإقامة النسخة الأولى من هذه البطولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتد البطولة على مدار يوم واحد وتضم 24 فريقاً من الفتيات والسيدات.

وقالت ميريت جوهل السفيرة الدنماركية لدى الإمارات: «سعداء بالشراكة مع بطولة العالم لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، نتطلع أن يصبح بإمكان السيدات رسم ملامح المستقبل الذي نصبو إليه جميعاً».

ومن جانبها، قالت مايكن جيلمارتن، مؤسس «بطولة العالم لأهداف التنمية المستدامة»: «نحن متفائلون بالقيمة الكبيرة التي ستضفيها «سستينابل مايندز» على البطولة».