ختام مهرجان دبي الثالث لبراعم كرة القدم غداً

تختتم في الثالثة من عصر يوم غد بنادي الوصل منافسات مهرجان دبي الثالث لبراعم كرة القدم فئة 6 و7 سنوات (مواليد 2011 و 2012) للموسم الرياضي 2017-2018 الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركات كرة القدم بدبي المشاركة في دوري الخليج العربي ولجنة دوري المحترفين، لتطوير البراعم والناشئين في شركات كرة القدم بدبي.

وحرصاً على استيفاء معايير الاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بتنظيم مهرجانات براعم كرة القدم وذلك ضمن معايير نظام تراخيص الأندية 2018 - 2019 بلجنة دوري المحترفين.

وتشارك في المهرجان فرق تمثل شركات كرة القدم في أندية: النصر، شباب الأهلي دبي، الوصل، وحتّا، وهو يهدف إلى توفير وقت للبراعم للتعلم والاستمتاع بلعبة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم من خلال خوض المباريات، تنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين فيما بينهم وتكوين علاقات صداقة جديدة.

وقد تم تنظيم المرحلة الأولى من المهرجان الثالث في شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم 28 ديسمبر من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع تنظيم المجلس لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وافتتاح «أكاديمية نادي شباب أهلي دبي لكرة القدم» بحضور رئيس لجنة الحكام بالفيفا بيارلويجي كولينا، كما تم تنظيم المرحلة الثانية من المهرجان في شركة النصر لكرة القدم.

وذلك يوم 6 يناير الجاري، فيما تم تنظيم المرحلة الثالثة من المهرجان في شركة حتّا لكرة القدم يوم السبت الماضي، على أن تكون المرحلة الرابعة في نادي الوصل غداً هي مسك الختام للنسخة الثالثة من المهرجان.

وقال علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «يعد هذا المهرجان حدثاً أساسياً في أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، وهو يحقق العديد من الأهداف، فهو يساهم في منح اللاعبين في عمر مبكرة جدا الفرصة للعب مع أقرانهم والاستمتاع بخوض المنافسات لتنمية مهاراتهم واكتشاف الموهوبين منهم من أجل رعايتهم».

وأضاف: «حرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم مراحل المهرجان في الأندية بالتناوب من أجل تعزيز العلاقات بين الأندية وتحفيزهم على التميز في التنظيم وابتكار فقرات تسعد اللاعبين الصغار وعائلاتهم، فحققنا بذلك أهدافاً فنية واجتماعية وتنظيمية أيضا».