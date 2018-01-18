منصور بن زايد يصدر 4 قرارات بشأن مجلس إدارة نادي الجزيرة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس هيئة الشرف 4 قرارات بشأن مجلس إدارة النادي والشركات التابعة له، وجاء القرار الأول بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي بعضوية كل من اصحاب المعالي والسعادة: الدكتور سلطان احمد الجابر نائباً للرئيس، محمد خليفة المبارك، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان ممثلاً لشركة الجزيرة لكرة القدم، احمد علي الصايغ ممثلاً شركة الجزيرة للاستثمار والتطوير العقاري، راشد عتيق الهاملي ممثلاً لشركة الجزيرة للالعاب الجماعية ،محمد سيف السويدي.

ويمتد التشكيل الجديد لثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور القرار.

كما أصدر سموه قراراً بشأن تمديد مدة مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم لغاية شهر يونيو 2018 ، برئاسة الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان وعضوية كل من : بطي بن محمد القبيسي ، محمد سيف السويدي ، مرشد ثاني الرميثي ، حمد الحر راشد السويدي ، طارق احمد المسعود ، سعيد عبدالله بن شيبان، محمد عتيق الهاملي ، محمد عبدالله السويدي.

وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة الجزيرة للالعاب الجماعية وفق قراره سموه على النحو التالي: راشد عتيق كليب الهاملي رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من : حليمان مبارك عبدالله الهاملي ، هاشم السيد عباس محمد الفردان ، عبدالله عمر عبدالله مخير ، عوض هويشل سعيد اليعقوبي ، عادل إبراهيم علي المرزوقي ، محمد احمد حسين الهاشمي، وتمتد عضوية المجلس الجديد لثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور القرار.

واصدر سموه قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتال للإستثمار والتطوير العقاري، وضم كل من اصحاب المعالي والسعادة : احمد علي الصايغ رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من: محمد خليفة المبارك ، مرشد بن ثاني الرميثي ، سعيد بن عمير ، طلال الذيابي ، سعيد عبدالله بن شيبان، شهاب عيسى بوشهاب.

وتمتد العضوية لثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور القرار في 18- يناير 2018.