دبا يقصي النصر.. والعين والوصل إلى ربع نهائي الكأس

أكملت أندية الوصل والعين ودبا الفجيرة عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ولحقت بشباب الأهلي- دبي، الفجيرة، الشارقة، الوحدة، الجزيرة.

وتأهل دبا الفجيرة إلى دور الثمانية بفوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3 في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس، في ملعب استاد خالد بن محمد في الشارقة. بكر دبا الفجيرة بالتسجيل بواسطة وليد أحمد في الدقيقة 12 فيما تم إلغاء ركلة جزاء للنصر سددها فاندرلي مع منحه إنذاراً بسبب ارتكابه خطأ أثناء التسديد، حيث سجلها لكن لم تحتسب له ولم تعد، ثم عادل مارسيلو للنصر في الدقيقة 70 وانتهى الزمن الرسمي بالتعادل ليحتكما لأشواط إضافية ثم حسمها دبا بركلات الترجيح 5-3.

وضمن الوصل مقعده في ربع النهائي، بعد فوزه الكبير على نظيره بني ياس بنتيجة 5-2 مساء أمس، على ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين، تقدم الوصل بأسرع هدف في هذا الدور عن طريق كايو كانيدو (ق2)، وتكفل مدافعاً بني ياس بتسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق الخطأ في مرماهما (ق 10،47)، وأضاف كل من فابيودي ليما وكايو كانيدو الهدفين الرابع والخامس (ق 73، 91)، في حين سجل هدفي بني ياس كل من حبوش صالح، وحمد الأحبابي (ق 44، 88).

وتأهل العين، بعد فوزه على الظفرة بهدف وحيد سجله السويدي ماركوس بيرج (ق22)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على استاد محمد بن زايد. وشهدت المباراة الظهور الأول للدولي أحمد خليل بالقميص البنفسجي، وكسب اللاعب تصفيق الجماهير عندما حاول هز شباك الخصم (ق52)، في لقطة استعراضية، ولم يدفع زوران مدرب العين بخالد عيسى، و«عموري».

وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإجراء قرعة دور الثمانية. وستقام المنافسات يومي 11و12 أبريل المقبل، على أن يقام دور الأربعة 25 أبريل، والمباراة النهائية في أبوظبي 3 مايو.