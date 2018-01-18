السوبر يتزين باسم «كأس عام زايد»

أعلنت لجنة دوري المحترفين أمس عن إطلاق اسم «كأس عام زايد» على بطولة كأس سوبر الخليج العربي التي تنطلق السبت المقبل، على استاد بني ياس، بين الجزيرة بطل الدوري والوحدة المتوج بلقب كأس رئيس الدولة، والمسابقة تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتأتي التسمية تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة ليحمل شعار «عام زايد».

من جانبه أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بتسمية كأس السوبر الخليج العربي بكأس عام زايد تماشيا مع عام المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي جاء ليحافظ على إرث ومنجزات المؤسس وترسيخ نهج ومفاهيم ومبادئ زايد التي ارتكز عليها لمواجهة كافة ومختلف الصعوبات والتحديات في مسيرة التأسيس والتقدم.

وأضاف معاليه: تفاعل القطاع الرياضي بمبادرة عام زايد يجسد تلاحم وتواصل كافة القطاعات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، ويمثل كأس سوبر الخليج العربي محطة مهمة وخير مناسبة لقطاع الكرة للاحتفاء بمسيرة القائد الحكيم والمؤسس لدولتنا الحبيبة وهي تعاصر النهضة الحضارية والتنموية الشاملة تحت مظلة القيادة الرشيدة.

وأشاد معاليه بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم لمباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع الجزيرة بطل دوري الخليج العربي لموسم 2016-2017 والوحدة بطل كأس رئيس الدولة، باستاد نادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي.

مؤكدا معاليه أن رعاية سموه تمثل حافزا مهما لتقدم مباراة تليق بقيمة الرعاية وبمستوى الفريقين، بما يتناسب مع مكانة وصورة الكرة الإماراتية.

ودعا معاليه جماهير الفريقين للمؤازرة وتقديم صورة حضارية للتشجيع المثالي المحفز، متمنيا للفريقين ولكافة القائمين على المباراة التوفيق والنجاح في إخراج الحدث بأبهى صورة.

فخر

وأوضح عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، أن اللجنة تفخر كثيراً بأن يحمل هذا الكأس اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤكداً أن اسم زايد عزيز وغالٍ على كل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يكنون له كل الحب والتقدير، وما زالوا يدينون بالولاء لكل القيم والمثل العليا التي أرساها، وكانت الأساس المتين الذي قامت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة.

واضاف «عام زايد مناسبة وطنية عظيمة، وفرصة لكل أفراد مجتمعنا للتعبير عن محبتهم للمغفور له الوالد المؤسس طيب الله ثراه، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، وسانحة لإبراز الدور الكبير الذي اضطلع به في تأسيس دولة فتية صارت مثالاً للتطور والنماء والازدهار، ومصدراً للخير والعطاء الممتد لكل شعوب العالم، ونموذجاً للتسامح والتعايش السلمي، وهو ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مكاناً مفضلاً للعيش والعمل بالنسبة لمختلف الجنسيات».

وأشار إلى أن «عام زايد من خلال مباراة كأس السوبر يعني لنا الكثير في لجنة دوري المحترفين، لأن ارتباط هذا الحدث باسم والدنا ومؤسس دولتنا طيب الله ثراه، سيجعل من اللقاء مناسبة وطنية مهمة، ويضعنا أمام مسؤولية أكبر ليأتي التنظيم على قدر الاسم العظيم، وتخرج المباراة بالصورة التي تتناسب مع مسمى عام زايد».

وشدد على أن «الفوز بكأس يحمل مسمى عام زايد، شرف كبير لأي فريق في الدولة، وأمر يفخر به كل رياضي، ونحن على ثقة من أن هذا المسمى سيرفع من درجة التنافس بين الفريقين، ويمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم الأفضل».

6 نقاط لبيع المأكولات

حرصت لجنة دوري المحترفين على توفير الخدمات الخاصة بالجماهير خلال المباراة، التي تجعل من متابعة اللقاء تجربة ممتعة، حيث وفرت ست نقاط لبيع المأكولات والمشروبات بأسعار رمزية، وسيتم توزيع نقاط البيع حول الملعب، ليكون بإمكان الجماهير الحصول على الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر.

فعاليات في منطقة المشجعين

خصصت لجنة دوري المحترفين منطقة للمشجعين خارج الملعب، تشمل العديد من الأنشطة، وسيكون بإمكان جمهور كل فريق المشاركة في المسابقات المختلفة الخاصة بمنطقة الجماهير وخوض منافسات قوية مع أنصار الفريق الآخر، وتعتبر فرصة كبيرة للجماهير لاختبار قدراتهم قبل التوجه للمدرجات لمساندة فرقهم.

افتتاح فريد ومفاجآت

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن تنظيم احتفالية كبرى تشمل فعاليات متعددة، خلال مباراة «كأس عام زايد». ويسبق انطلاقة المباراة حفل افتتاح مميز حشدت له لجنة دوري المحترفين أبرز نجوم الساحة الفنية، وتشمل العديد من الأنشطة الجماهيرية، وتقدم خلاله اللجنة مفاجآت سارة للحضور.

ووضعت اللجنة برنامجاً حافلاً لتتويج بطل السوبر، ليكون خير ختام ليوم حافل.