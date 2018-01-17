«قصر الإمارات» راعياً لفريق الأهلي الليبي

أبرمت شركة قصر الإمارات اتفاقية شراكة مع نادي أهلي طرابلس زعيم الأندية الليبية، وتقضي بأن يكون قصر الإمارات الراعي الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم، لمدة عام ينتهي في فبراير 2019 وقابلة للتجديد لسنوات أخرى. وجاء الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية في مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور سلطان الحميري العضو المنتدب عضو مجلس إدارة شركة قصر الإمارات وساسي عمر أبو عون رئيس مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس.

شعار

وسيتم بموجب الشراكة الجديدة وضع شعار «قصر الإمارات» على الجهة الأمامية من قمصان لاعبي الفريق الليبي، فضلاً عن وضعه أيضاً على لوحات إعلانية في كل جنبات الملعب، وفي مختلف أنحاء النادي العريق.

وتضم الاتفاقية العديد من الامتيازات للنادي الليبي، من خلال تكفُل «قصر الإمارات» بإقامة معسكرات للفريق الأول في أبوظبي، وتوفير فرصة خوض العديد من المباريات الودية أمام فرق قوية، لضمان الإعداد الجيد للمشاركة بقوة في الاستحقاقات المحلية المقبلة.

شراكة

من جانبه، عبر سلطان الحميري عن فخر شركة قصر الإمارات بالشراكة الجديدة، وقال: فخورون برعاية واحد من أكبر الأندية الليبية، لما حققه من إنجازات فائقة على مدار تاريخه، ونعتز بتلك الشراكة التي نأمل بأن تتواصل لفترة أطول من السنة المقررة في العقد الحالي. وأشار الحميري إلى أن الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب الذي يحتاج فيه الفريق الليبي للمزيد من الدعم، لمروره بظروف صعبة في الفترة الأخيرة.

فأل خير

بدوره، قال ساسي عمر أبو عون، إن الشراكة الجديدة ترجمة للنجاحات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة على الصعيد القاري، وحلوله ضمن أفضل 8 فرق على مستوى أفريقيا. وعن تفاصيل المعسكر التحضيري الذي سيقيمه الفريق في أبوظبي، قال: تحدد أن يقيم الفريق معسكراً تحضيرياً في أبوظبي، ويتخلله إقامة عدد من المباريات الودية تحت رعاية شركة قصر الإمارات، خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، استعداداً لخوض الدورة الرباعية في ليبيا أواخر شهر مارس.

ختام

وفي ختام المؤتمر وبعد انتهاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية بهذه المناسبة السعيدة، وتم التقاط الصور التذكارية.