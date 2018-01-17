«الانضباط» تغرّم الوصل 70 ألف درهم

غرّمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم نادي الوصل 70 ألف درهم، بسبب هتافات جماهيره اعتبرتها اللجنة مسيئة بحق كل من الحكم يعقوب الحمادي، ولاعب العين عمر عبد الرحمن خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي.

كما غرمت اللجنة برئاسة المستشار منصور لوتاه، نادي العين 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات خلال مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي. وعاقبت اللجنة سلطان الحمادي لاعب الظفرة بإيقافه مباراة وتغريمه ألفي درهم بسبب قصة شعره الغير مناسبة، وهي أول عقوبة إيقاف في تلك المخالفة.