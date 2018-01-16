خليل: عشت أصعب اللحظات بسبب «سقف الرواتب»

تعاقد نادي العين رسمياً مع المهاجم الدولي أحمد خليل (26 سنة)، في صفقة انتقال حر لتعزيز قوة الفريق الهجومية خلال استحقاقاته المقبلة، والتي تنتظر فيها «الزعيم» تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 20.

وأكد خليل أنه عاش أصعب اللحظات في مشواره الكروي خلال الساعات الماضية وتحديداً بعد أن تم إبلاغه بعدم اكتمال التسجيل بحجة سقف الرواتب، وأشار إلى فخره بالانضمام إلى العين، النادي الذي يتمنى كل لاعب على المستويين المحلي والقاري الانتساب إليه.

وقال: لا يفوتني أن أشكر إدارة نادي الجزيرة على تسهيل مهمة انتقالي إلى العين لتحقيق طموحاتي الكبيرة في المرحلة المقبلة وكتابة سطور جديدة في مسيرتي الكروية مع «الزعيم»، بحصد المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

وتابع: عندما تلقيت عرض العين لم أفكر في أي أمور مالية، بقدر ما انحصر تركيزي على بلوغ أعلى درجات الجاهزية لدخول التحدي الجديد وبرغبة كبيرة لأنني أعرف جيداً قيمة ومكانة الزعيم.

وحول عدم مشاركته مع الجزيرة في الدور الأول، قال: الأمر الأهم يكمن في مدى الجاهزية للتحديات المقبلة مع العين الفريق المنافس على جميع البطولات محلياً وقارياً ومشاركتي في خليجي 23 بالكويت عززت من جاهزيتي للاستحقاقات المقبلة بالتأكيد.

توقعات

حول إن كان توقع يوماً انتقاله للعين، قال: بداية أشكر الظروف التي قادتني للعب في أحد أفضل أندية قارة آسيا، والواقع يؤكد أنه لا مجال للتوقعات في عالم كرة القدم خصوصاً وأننا نعيش عصر الاحتراف ولن أذيع سراً إن قلت لكم إنني لم أتوقع ولكنني كنت أتمنى الدفاع عن شعار «الزعيم» واللعب إلى جوار زملائي بالمنتخب في نادي العين الذين يمثلون 80% من قوة الأبيض والمؤكد أنني فخور جداً باللعب لأكبر أندية الدولة العين وشباب الأهلي والجزيرة.

رسالة

وعن رسالته للجماهير، قال: جمهور العين عزز من رغبتي في الالتحاق بصفوف الزعيم لأنه رائع بمعنى الكلمة وأعد الإدارة والمدرب والجماهير بالعمل على إظهار روح التحدي والقتال من أجل شعار النادي في جميع التحديات القادمة وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي بالفريق لإسعاد الأمة العيناوية.