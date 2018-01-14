استطلاع «البيان»: كأس السوبر وحداوي بنسبة 68 %

توقع 68 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن كأس سوبر الخليج العربي، سيكون من نصيب نادي الوحدة، في حين توقع 32 % أن يكون اللقب من نصيب الجزيرة.

وطرحت «البيان» سؤالاً على الجمهور مفاده: «من سيفوز بكأس سوبر الخليج العربي؟ وفي نتائج الاستطلاع على «فيس بوك»، أيد 62 % فوز الوحدة باللقب، مقابل 38 % أشاروا إلى فوز الجزيرة، ولم تختلف النسب كثيراً في استطلاع «البيان»، عبر حسابها على «تويتر»، حيث جاءت لصالح الوحدة بنسبة 51 %، في حين توقع 49 % أن يكون الكأس من نصيب فخر أبوظبي.

من ناحيته، أكد فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، أن لقاء الجزيرة بنظيره الوحدة في سوبر الخليج العربي صعب، مشيراً إلى أن العنابي الأوفر حظاً في التحليق باللقب، نظراً لحالة الاستقرار التي يتمتع بها والتي انعكست إيجابيا على أداءه في مباريات الموسم، واختيار بعض لاعبيه في منتخبنا، مثل محمد برغش.

ونفى فاروق عبد الرحمن، أن يؤثر فوز الوحدة على الجزيرة في المباراة المؤجلة، في نتيجة المباراة لصالح العنابي، وقال: لقاءات الكؤوس تختلف عن أي لقاءات أخرى.

وقال حسن الشيباني «بولو»، نجم ومدرب الوصل، «إن حسابات الديربي تختلف عن أي مباراة، مشيراً إلى أن الوحدة يعيش فترة ممتازة، من ناحية النتائج أو القوة التهديفية أو الاستقرار، والظروف الحالية ترجح كفته، فيما يعيش الجزيرة، حالة من عدم الاستقرار، سواء على صعيد الأجانب أو التشكيلة، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار وتذبذب النتائج».