زوران: من المبكر الحديث عن اللقب

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين أنه من المبكر الحديث عن حسم لقب الدوري لصالح الزعيم، مشيراً إلى أن فوز فريقه على الوصل لا يعني تتويجه بالدرع أو أن يتحدد على ضوء هذا الفوز ملامح البطل.

وقال: «مازال الدور الثاني في بداياته وتتبقى عشر جولات على نهاية المسابقة، لافتاً إلى أن الفوز جيد وسيمنح اللاعبين الدافع للاستمرار في تحقيق النتائج القوية والمحافظة على موقعهم في قمة جدول الترتيب ويتوجب علينا أن نكون أكثر تركيزاً ونتعامل مع كل مباراة على حدة».

وكان العين قد نجح في إلحاق الهزيمة الأولى بالوصل في دوري الموسم الحالي، وفاز عليه بنتيجة 3-1، في ختام مواجهات الجولة 12 لدوري الخليج العربي، ليتربع العين على قمة الترتيب منفرداً بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما تراجع الوصل إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة.

منافس قوي

وأضاف مدرب العين: «مهمتنا أمام الوصل لم تكن سهلة، خصوصاً وأن المنافس فريق جيد وفي اعتقادي أن ثلاثة أيام ليست كافية لتجهيز الفريق لمباراة قوية مثل لقاء الكلاسيكو، إلا أننا نجحنا في تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية بفضل الروح القتالية العالية والرغبة الكبيرة التي أظهرها الفريق ما مكنه من العودة بصدارة الترتيب لذلك أعتقد أن جميع اللاعبين يستحقون الإشادة والتحية على ما قدموه في مواجهة الوصل».

توقيت حاسم

وقال: «في الشوط الثاني من المباراة، دخلنا منقوصين وبالمقابل نجح الحارس خالد عيسى في إظهار مقدرات عالية تمكن من خلالها في التصدي لفرص محققة من أمام مهاجمي الوصل وفي توقيت مهم جداً وحاسم، لذا نشكر خالد عيسى ونشكر جميع اللاعبين الذين أكدوا أحقيتهم في الفوز واعتلاء الصدارة عن جدارة».

وأضاف مدرب الوصل: «بعد الطرد لم أجر تعديلات على المستطيل الأخضر، فقط أعدت شيوتاني إلى مركز الظهير الأيمن ووجهت بتحويل محمد أحمد إلى مركز قلب الدفاع».

وقال: «لم أتحدث كثيراً إلى اللاعبين في فترة الراحة بين شوطي المباراة، لأنني كنت أثق في مقدرتهم على إحراز الهدف الثاني والثالث، لأن فريقي جاهز للقتال والركض بالصورة المطلوبة على المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أنه دفع بالمحترف المصري حسين الشحات لحاجته لجهوده في الميدان لأنه لاعب مهاري وسريع وكذلك بندر الأحبابي وقدم اللاعبان أداءً مميزاً».

حسين الشحات

وعن استبدال ماركوس بيرغ، قال: «كان يعاني قبل المباراة من آلام في المعدة وكايو لوكاس لم يبلغ درجة الجاهزية المطلوبة بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، وكنت أود أن أمنح حسين الشحات الثقة ولكنني كنت فعلياً في حاجة إلى الاستفادة من إمكانياته في المباراة، وأعتقد أن حسين الشحات دخل أجواء الفريق بالصورة المطلوبة ونحن في حاجة لجميع العناصر خصوصاً وأن الفريق مقبل على تحديات مهمة خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري، مشيراً إلى أن طرد مهند سالم في الحصة الأولى لم يقلقني ولاعبو العين أظهروا روح القتال واستحقوا الصدارة عن جدارة».