جوكيكا مدربا للظفرة.. وقويض مستشارا فنيا

أعلن نادي الظفرة عن التعاقد مع المقدوني جوكيكا مديرا فنيا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي بديلا للسوري محمد قويض في إعقاب تراجع نتائج الفريق في دوري المحترفين والخسارة الأخيرة التي تعرض لها في الجولة 12 من المنافسة يوم الخميس الماضي أمام ضيفه الإمارات 1/صفر التي حولت الفريق للمركز الأخير في روليت الدوري برصيد 8 نقاط الشي الذي أحدث ردة فعل عنيفة داخل النادي.

وسبق للمدرب المقدوني تدريب نادي حتا الذي قاده لنتائج إيجابية في النسخة قبل الأخيرة من الدوري لكن تمت أقالته في إكتوبر الماضي لسوء النتائج، ورحب فارس المزروعي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بالمدرب الجديد ذاكرا أن جوكيكا يتمتع بسيرة ذاتية جيدة وأنه يعتبر خيار موفق للمرحلة المقبلة.

وأوضح المزروعي أن قويض سيكون متواجدا في منصب المستشار الفني لمختلف الفرق لأنه أحد أبناء النادي.