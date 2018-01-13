العنبري:نـــقاط النصر حافز لبقية المشوار

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه حقق 3 نقاط ثمينة وحافز معنوي مهم للدور الثاني، متمنياً أن يستمر الملك بالروح نفسها في الجولات المقبلة،.

وقال: «قدم الفريق مباراة جيدة من الناحيتين الفنية والبدنية، وهاردلك لفريق النصر الذي رغم الغيابات قدم مباراة قوية».

وحول تصريحه قبل المباراة الذي قال فيه إنه يتمنى أن يستفيد لاعبوه من غيابات النصر، أوضح العنبري أن اللاعب الخليجي يقع دائماً في فخ الاستسهال عندما يواجه فريقاً يشكو من غيابات، وقال: «صراحة كنت متخوفاً من ذلك، وحذرت اللاعبين من عدم قبول هدف أول ربع ساعة، وعندما نجحنا في التسجيل كسبنا دافعاً معنوياً ساعدنا على الحفاظ على توازننا في الشوط الثاني».

اعتراف

واعترف العنبري أن الشارقة عرف كيف يستفيد من غيابات النصر، ولكن ذلك لا يقلل من الجهود التي بذلها لاعبوه لأن الملك بصدد تقديم عروض جيدة منذ فترة طويلة، وقال: «حذرت اللاعبين من النصر لأنه رغم الغيابات يملك فريقاً مميزاً».

وأثنى العنبري على أداء الوافد الجديد إلى الفريق سهيل المنصوري، موضحاً أنه يملك إمكانيات عالية وقدم مستويات جيدة مع مدرب الوحدة السابق أغيري.

ووجه عبد العزيز العنبري الشكر للاعبيه على الجهود التي بذلوها خلال المباراة والتي قادتهم لتحقيق فوز ثمين على حساب النصر، مشيراً إلى أن الأخير قدم مباراة قوية على كل المستويات، وقال: «كنت متوقعاً صعوبة المباراة خاصة أن النصر يضم عناصر جيدة على دكة الاحتياط ولديه أحد أفضل المدربين».

وأوضح العنبري أنه ليس من السهل استلام مهمة تدريب الفريق وسط الموسم، ولكن هذا ليس عذراً كافياً حتى لا يقدم الأداء المطلوب، مشيراً إلى أن الشارقة بصدد التحسن من مباراة إلى مباراة، وقال: «كلما أخذ المدرب المزيد من الوقت باستطاعته أن يقف على جاهزية الفريق، صحيح حاولنا الاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية وقمنا باستقطاب لاعبين اثنين لكنهما يحتاجان إلى الوقت للتأقلم مع الفريق».

وكشف العنبري أنه كان يأمل في التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الجناح ولكن الوقت لم يسعف الإدارة في استقطاب اللاعب المطلوب فتمت استعارة سهيل المنصوري من الوحدة، معرباً عن ثقته في قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة.

وصرح مدرب الشارقة أن مواجهة الكأس المقبلة أمام عجمان تختلف عن مباريات الدوري، مشيراً إلى لقاءات الكأس لها حساباتها الخاصة.

بداية جيدة

وصف أحمد ديدا حارس مرمى الشارقة بداية فريقه في الدور الثاني بالموفقة ما يمنح اللاعبين جرعة معنوية مهمة لبقية المشوار من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خاصة في المواجهة المقبلة أمام عجمان في مسابقة الكأس، وقال: «حاولنا الظهور بوجه مختلف عن الدور الأول وأعتقد أننا نجحنا في ذلك وكنا أفضل من النصر طيلة الـ90 دقيقة ونستحق الخروج بنقاط الفوز».

وأضاف: دخلنا المباراة بهدف الفوز وهذا التفكير انعكس علينا بشكل إيجابي ونجحنا في تقديم مستوى جيد ورفعنا رصيدنا إلى 13 نقطة.

أحمد الياسي: الحظ خذلنا

صرح أحمد الياسي لاعب النصر أن فريقه دخل المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز بغض النظر عن الغيابات المهمة في صفوفه، مشيراً إلى أن الأداء كان جيداً لكن الفريق لم يوفق في الخروج بالنتيجة التي كان يتطلع إليها.

وقال: «بداية المرحلة الثانية من الموسم لم تكن مثلما توقعنا الحظ خذلنا رغم الجهود الكبيرة التي بذلناها، سنستمر في العمل ومع عودة بعض اللاعبين نأمل في تحسين نتائجنا، سنحاول الاستفادة من فترة التوقف وتوجيه تركيزنا إلى مباراة كأس رئيس الدولة التي تعتبر من ضمن أهدافنا المهمة في الموسم».

وأوضح الياسي أن دخول النصر في المباراة لم يكن بالشكل المطلوب، وقال: «المباراة جاءت متقلبة، والخسارة لا ترضي أحداً». دبي - البيان الرياضي