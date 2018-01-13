«الزعيم» قمة .. و«الإمبراطور» يتراجع ثالثاً

اعتلى فريق العين أمس، صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الوصل 3 - 1 في ختام الجولة 12، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 28 نقطة، وتجمد «الإمبراطور عند النقطة «25» متراجعاً للمركز الثالث، وجاء الوحدة (26 نقطة) في المركز الثاني بفوزه على دبا الفجيرة 3- 1، فيما تعادل الجزيرة وعجمان 1 - 1.

شهدت مباراة الوصل والعين تقدم العين بثلاثية عن طريق إسماعيل أحمد، وعمر عبد الرحمن، وحسين الشحات في الدقائق 27 و 71 و 77.

وأحرز هدف الوصل الوحيد كايو كانيدو «ق90»، ونال مدافع العين مهند العنزي البطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة لعرقلة مهاجم الوصل ليما، ونال محترف الوصل مينديز البطاقة الحمراء في الدقيقة 86، وظهر المصري حسين الشحات محترف العين في المباراة ونزل بديلاً لماركوس المصاب، ونجح في تسجيل الهدف الثالث للعين.

كما رفعت رابطة مشجعي نادي الوصل «تيفو» غطى 100% من مدرجات الدرجة الثانية في استاد زعبيل، ودعم الجمهور عموري بلافتة كتب عليها «عموري رمز الوفاء والإبداع».

وخصصت لجنة دوري المحترفين الجولة لتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وارتدى اللاعبون وحكام المباراة قمصاناً كتب عليها «شكراً محمد بن زايد»، كما حملت اللوحات الإلكترونية حول الملعب والشاشة الكبرى العبارة نفسها.

من ناحية أخرى بحثت الجماهير عن النجم أحمد خليل، الذي لم يظهر في تشكيلة العين أو حتى في المدرجات.