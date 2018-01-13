«مترو العاصمة» يعبر النواخذة

حول العنابي تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة على مضيفه دبا الفجيرة الذي لم يستفد من تقدم فريقه في الدقيقة 30 عبر البرازيلي الجديد رودولفو ليقلب رفاق إسماعيل مطر الطاولة على الفريق المضيف في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة مطلقة وتألقاً جماعياً لفريق الوحدة.

حيث سجل ثلاثة أهداف جاءت عبر المجري جوجاك من ضربة جزاء وأحمد العكبري وسبستيان تيغالي في الدقائق 62 و78 و80، ليعود الوحدة بالنقاط الثلاث التي رفعت رصيده إلى 26 نقطة متصدراً بشكل مؤقت فيما بقى دبا الفجيرة بـ11 نقطة في المركز الثامن.

ضغط وحداوي

وبدأت محركات مترو العاصمة في الدوران مبكراً خلال العشر دقائق الأولى التي قام فيها الضيوف بعدة طلعات لم تخل من خطورة عبر باتنا وتيغالي، فضلاً عن الفرصة الأكيدة التي حصل عليها أحمد العكبري وهو في مواجهة الحارس فهد الظنحاني التي أطاح بها أعلى المرمى (ق 12).

وفي المقابل فقد وجد المحترف الجديد في صفوف دبا رودولفو بارديلا فرصة على طبق من ذهب بعد أن وصلته الكرة من ياسين البخيت، لكن الوافد الجديد تعامل معها برعونة (ق 14 )،.

وفشل البخيت في استثمار أخطر فرص الشوط الأول بعد أن مرر له رودولفو كرة أرضية تخطت الحارس محمد الشامسي لتصل للبخيت والمرمى خال، لكن الكرة تخطته بطريقة غريبة بعد أن مرت من تحت ساقيه ويضيع هدفاً محققاً لدبا ق 23.

أول هدف

وغمرت الفرحة مدرجات دبا الفجيرة في الدقيقة 30 بعد أن وقع البرازيلي رودولفو على أوراق اعتماده رسمياً في كشوفات النواخذة بتسجيله للهدف الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة إذ ركن الكرة أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العنابي. وكاد ادريس فتوحي أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور دقيقة واحدة لكن الركنية التي لعبها فتوحي ارتطمت بالقائم الوحداوي الذي أنقذ فريقه من هدف ثان.

فرصة التعادل

وعقب تبديله بدقائق حرم البديل أحمد العكبري جمهور العنابي من فرحة التعادل بعد أن مرر له شقيقه محمد العكبري كرة ساقطة تخطت الجميع ليجدها أحمد ويحولها برأسه.

لكن حارس دبا كان في المكان المناسب ق 40، وواصل البخيت مسلسل إهدار الفرص بعد أن كان في مواجهة حارس العنابي لترتطم كرته بالشباك الخارجية ق 44 ويسدد رودولفو أيضاً خارج المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم دبا بهدف.

شوط التفوق

وبعد الاستراحة ضغط العنابي بشدة من أجل إدراك التعادل وتوالت الفرص تباعاً من قبل لاعبي العنابي عبر العكبري وتيغالي الذي حاول جاهداً تسجيل هدف التعادل دون جدوى، ونجح الوحدة في إعادة المباراة لنقطة التعادل عبر ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها حكم الراية حسن الحمادي إثر ارتطام الحارس فهد الضنحاني باللاعب المغربي مراد باتنا تقدم لها المجري جوجاك مسجلاً هدف التعادل الذي أسعد مدرجات العنابي ق 62.

وأضاف محمد العكبري هدف فريقه الثاني ق 78 مستفيداً من تمريرة محمد ال عبد الله السحرية التي تخطت الجميع ليقابلها العكبري بين ساقي حارس النواخذة، ولم تمر سوى دقيقتين حتى عاد هداف الفريق تيغالي وسجل هدف فريقه الثالث من كرة عرضية مررها له باتنا لينتهي اللقاء بفوز العنابي بنتيجة 3-1.