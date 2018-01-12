الشارقة يخطف النصر وتعادل شباب الأهلي- دبي وحتا

انتزع الشارقة فوزاً ثميناً من النصر 2- 1 أمس على ملعب العوير بالجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتجمد رصيد «العميد» عند النقطة 17 رابعاً، ورفع «الملك» رصيده إلى 13 نقطة سابعاً، وافتتح الشارقة التسجيل (ق 17)، من ضربة جزاء تصدى لها البرازيلي فاندر، وأدرك سالم صالح التعادل للنصر (ق32).

وخطف البديل سهيل المنصوري هدف الفوز للشارقة (ق87). من ناحية أخرى انضم المغربي عبد العزيز برادة إلى قائمة المصابين في النصر بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وخطف شباب الأهلي - دبي التعادل أمام مضيفه حتا، باستاد حمدان بن راشد، عن طريق محمد مرزوق في الدقيقة 92، الذي انقذ فريقه من الخسارة، وتقدم حتا بهدف روزا في الدقيقة 6، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد شباب الأهلي - دبي إلى 16 نقطة وحتا إلى النقطة 9.

وشهد الشوط الأول إصابة لوفانو محترف شباب الأهلي دبي في أربطة الكاحل، كما عاودت الإصابة السوري عمرو الميداني مدافع حتا. وفي المباراة الثالثة رفع الإمارات رصيده إلى 10 نقاط متقدماً إلى المركز العاشر بفوزه على الظفرة 1 - صفر، سجل الهدف ساشا (ق59).وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، ويلعب الوصل والعين في صراع الصدارة، ودبا الفجيرة مع الوحدة، وعجمان مع الجزيرة.



