الأهلي والمصري «سوبر» استاد هزاع بن زايد اليوم

يلتقي الأهلي والمصري البورسعيدي في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في المواجهة المرتقبة على كأس السوبر المصري التي يدخلها الأهلي بوصفه بطلاً للدوري وكأس مصر فيما يخوضها المصري باعتباره وصيفاً لكأس مصر.

وأكمل الفريقان جاهزيتهما الميدانية بحصة تدريبية أخيرة مساء أمس على ملعب المباراة، وباتا في كامل جاهزيتهما لتقديم سهرة كروية ممتعة تليق بالكرة المصرية.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بمدربي الفريقين الذي عقد أمس باستاد هزاع بن زايد، عبر حسام البدري، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاحتضانها مباراة كأس السوبر المصري.

وأشاد بالحفاوة والكرم الذي وجده المصريون في بلدهم الثاني، وأكد أنهم حريصون على تمثيل الكرة المصرية على خير نسق خلال المواجهة التي تجمع فريقه الأهلي بالمصري البورسعيدي مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وأكد البدري على جاهزية الفريق الأهلاوي لمباراة اليوم برغم عامل الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون بعد وصولهم قبل يومين إلى دولة الإمارات.

وبعد أن خاض الفريق مواجهة قوية أمام الزمالك المصري، وأوضح أن الأهلي سيفتقد لخدمات عدد من لاعبيه بسبب الإصابة وأبرزهم رامي ربيعة، لافتاً إلى أن الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أول من أمس كانت عبارة عن عملية استشفاء للاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في مواجهة الزمالك.

وقال البدري: من الرائع جداً أن يستمر الأهلي كأحد أطراف كأس السوبر وهو أمر يحسب للاعبين وجماهيرهم الوفية التي ظلت تساندهم وتشد من أزرهم في كل المناسبات تطلعاً لتحقيق التطلعات والطموحات، ومن المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة اليوم أمام المصري الذي يملك عناصر طيبة ويقوده مدرب متميز ويملك الكثير من الدوافع والطموح.

فضلاً عن الصفقات المتميزة التي أبرمها الفريق أخيراً، ولكن الأهم من ذلك أن تخرج المواجهة بالمستوى الذي يليق بالكرة المصرية، وأشار إلى أنهم سيعملون جاهدين من أجل تحقيق الفوز والحصول على لقب السوبر في استهلالية الموسم الجديد.

بدوره توجه حسام حسن، مدرب فريق المصري البورسعيدي، بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها كأس السوبر المصري، وإلى اللجنة المنظمة واتحاد الكرة الإماراتي، وأشاد بحفاوة الاستقبال في أرض زايد الخير، وذكر أن فريقه تعرض لظروف صعبة خلال الفترة السابقة، وهو يركز حاليا على لاعبين صغار السن بسبب غياب عناصر بارزة في صفوفه خصوصا في خط الدفاع،..

وقال: لن تثنينا هذه المشكلة عن متابعة جهودنا ونعد الجميع بتقديم لاعبين جدد متميزين للكرة المصرية، وبالنسبة لمباراة اليوم أمام الأهلي، فسأستمر بنفس أسلوبي ولن أبدله بسبب الأهلي ولعل إصراري على طريقتي هي التي قادت الفريق لتحقيق نتائج متميزة أخيراً.

وأكد حسن، أن اللاعبين الذين تعاقد معهم المصري أخيرا سيتواجدون في ملعب مباراة اليوم أمام الأهلي، وعبر عن تمنياته بأن يقدم الفريقان مباراة تليق بالكرة المصرية وتجلب المتعة للجمهور المصري المتعطش لمشاهدة الفريقين على ملعب استاد هزاع بن زايد اليوم.

14947 مبيعات التذاكر حتى صباح أمس

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، اكتمال جميع الاستعدادات لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي والمصري اليوم، وكشف عن أن مبيعات التذاكر لغاية الساعة السادسة صباح أمس كانت 14947 والمتبقي 5379.

فيما كان المتبقي من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك العام قبل الماضي على الاستاد نفسه في التوقيت نفسه 1907، ما يعنى أن هناك انخفاضاً في البيع بنحو 20%، وقال: بالنسبة للمقارنة بين آخر 24 ساعة في المباراتين، فالملعب العام قبل الماضي تم إغلاقه بالكامل.

وفي هذا العام نتوقع أن نصل لنسبة من 84 إلى 87% إغلاق بالكامل للملعب، وقد كان هدفنا الوصول لنسبة 72% غير أنه من المتوقع أن نصل لنسبة 87% وهذا أمر رائع ودليل قوي على جماهيرية مباراة اليوم بين الأهلي والمصري.

وذكر كامل، أن أكبر مبيعات للتذاكر كانت من دولة الإمارات بنسبة 62.7%، ومن مصر تم شراء 24.7% وهناك السعودية، والمملكة المتحدة والكويت ونيوزيلندا، وألمانيا، وعمان، وكندا، وفرنسا وسنغافورة، وإيطاليا واليونان وإندونيسيا.

وأكد أن هناك فقرة سيتم تقديمها اليوم من الفنان أحمد حلمي ومنى زكي خاصة بمستشفى بهية عن النساء اللائي شفين من مرض السرطان، وسيصل المستشفى اليوم لـ 19 مليون جنيه حجم التبرع، وسيتم وضع شعار بهية على قمصان الفريقين اليوم.

ومن جانبه أوضح سهيل العريفي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وممثل أبوظبي الرياضي، إن سياسة مجلس أبوظبي الرياضي هي استضافة الأحداث الرياضية كافة المهمة والكبيرة في العالم لجعل أبوظبي عاصمة الرياضة عالمياً، فالإمارات استضافت وتستضيف العديد من الأحداث الرياضية العالمية مثل مونديال الأندية، الذي جرت فعالياته في ديسمبر الماضي، وأبوظبي تور، والغولف وغيرها من الأحداث.

وقال: السوبر المصري من الأحداث المهمة، التي يحرص مجلس أبوظبي الرياضي على أن تكون بدولة الإمارات العربية المتحدة، لما له من قيمة وأهمية على مستوى أفريقيا والوطن العربي، نحن نفرح ونفتخر باستضافة السوبر المصري، والشكر للقائمين على ملعب استاد هزاع بن زايد للعمل الاحترافي اللافت، الذي نفتخر به في أي مكان بالعالم.

محمد بن هزام: سعداء بالاستضافة

عبر محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد كرة القدم الإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري، عن سعادتهم باستضافة السوبر المصري للمرة الثالثة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن حقق هذا الحدث نجاحات عدة على المستوى الفني والإعلامي والجماهيري، والتسويقي.

وأعرب عن شكره للاتحاد المصري لكرة القدم على تعاونه الدائم مع نظيره الاتحاد الإماراتي، لإنجاح هذا الحدث، وتوجه بالشكر كذلك لشركة برزينتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة المصري والمنظمة للسوبر.

وقال: نحن على موعد مع مواجهة كبيرة بين فريقين كبيرين لهما قاعدتهما الجماهيرية الكبيرة وهذه النسخة من كأس السوبر سبقتها اجتماعات عدة في مصر والإمارات بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. العين - البيان الرياضي

شيرين تغني وحضور لحلمي

أكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لإقامة الحدث الكبير، الذي يتضمن فاصلاً غنائياً لنجمة الغناء العربي شيرين عبد الوهاب، فضلاً عن العديد من الفقرات الشائقة، أبرزها فقرة للممثل أحمد حلمي، برفقة الممثلة منى زكي للحديث عن عدد من النساء اللائي شفين من مرض السرطان، في إطار حملات التوعية ضد المرض. العين - البيان الرياضي