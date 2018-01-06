عبدالرحمن عسكر: الأحمر البحريني تميز في خليجي 23

أكد عبدالرحمن عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، أن منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم قدم مستوى فنياً متميزاً خلال مشاركته في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 23».

ونوه الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، إلى أن ظهور منتخب البحرين بعناصره الشابة في خليجي 23 كان مميزاً وعاكساً للاهتمام الكبير الذي تحصل عليه الرياضة البحرينية من قبل القيادة الرشيدة، ومترجماً لرؤى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

ولفت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إلى أنه حريص على دعم المنتخبات الوطنية في كافة استحقاقاتها الخارجية، مشيراً إلى أنه داعم أساس للمنتخب الأحمر عبر اهتمامه ومتابعته المتواصلة، علاوة على اتصاله الدائم مع وفد المنتخب خلال المشاركة الخليجية، الذي كان له أبلغ الأثر في الظهور الإيجابي والمميز للمنتخب خلال المنافسات والتي ظهر عليها بطريقة نالت التقدير والإعجاب من الخبراء والفنيين.

وبين عسكر أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دعم مشوار «الأحمر» في خليجي 23 في جوانب متعددة عبر تواصله المستمر مع الوفد، علاوة على توجيهاته بالتواجد الجماهيري خلف الأحمر ومؤازرته بالاستحقاق الخليجي.

دعم

كما نوه الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة البحرينية، إلى حرص اللجنة الأولمبية على دعم مشوار الكرة البحرينية، بما ينعكس إيجابا على الرياضة بصفة عامة مؤكداً أن القيادة الرشيدة ستظل الداعم الأول للمنتخبات الوطنية، ويكفي أنها تقوم بتوفير كافة الإمكانات من أجل الظهور المتميز لرياضتنا في جميع المحافل.

كما أشاد عسكر بالدور الكبير والبارز الذي لعبه مجلس إدارة اتحاد الكرة في تهيئة المنتخب الوطني للمشاركة الخليجية، مثنياً على دور رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة،.

ودور نائب الرئيس للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، مؤكداً أن هذه الجهود تكللت في إبراز المنتخب وظهوره بصورة مميزة، مثنياً في ذات الوقت على الوقفة الجماهيرية الكبيرة خلف المنتخب، مشيراً إلى أن هذه المؤازرة شكلت صورة وطنية رائعة ورسمت لوحة فنية مميزة على مدرجات الملاعب في الكويت.

وشدد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، في ختام حديثه على أن اللجنة الأولمبية ستبقى على الدوام داعمة أساسية للمنتخبات الوطنية بكافة السبل الكفيلة بظهورها الإيجابي، ومن ثم تحقيق الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج.