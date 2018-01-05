طيران الإمارات تنقل المشجعين بطائرة A380 إلى الكويت

تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نقلت طيران الإمارات أكثر من 500 مشجع على رحلة خاصة بطائرة A380 إلى الكويت لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مباراته مع منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي بطولة كأس الخليج، التي تقام على استاد جابر في الكويت مساء اليوم.

وتم تقديم أعلام الإمارات ووشاحات على المشجعين عند إنهاء إجراءات السفر في مطار دبي الدولي قبيل إقلاع الطائرة.

وتحمل طائرة الإمارات A380 التي تخدم الرحلة الخاصة إلى الكويت (ئي كيه 2555/ ئي كيه 2556) ملصقاً خاصاً لصورة المغفور له الشيخ زايد بمناسبة مرور 100 عام على مولد باني الأمة.

وقاد الرحلة الطياران المواطنان القبطان نبيل الرستماني وعبدالله محمد، وقد وجها التحية لجمهور المشجعين على متن الطائرة وتمنبا التوفيق والنجاح لمنتحبنا الوطني.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قد أعلن أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر أوامره لطيران الإمارات بتشغيل رحلة خاصة بطائرة A380 لنقل المشجعين إلى الكويت لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني.