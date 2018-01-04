محمد بن راشد يطلق وسم #عمان_الإمارات_الفوز_واحد

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر صفحة سموه الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسم ""#عمان_الإمارات_الفوز_واحد" بمناسبة نهائي بطولة خليجي23 بين منتخب الإمارات ومنتخب عمان الشقيق.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب عمان الشقيق يوم غد الجمعة، في نهائي بطولة "خليجي 23" المقامة بدولة الكويت الشقيقة، بعد ان تجاوز منتخبنا الوطني نظيره العراقي بالركلات الترجيحية من علامة الجزاء في الدور قبل النهائي للبطولة، فيما فاز المنتخب العُماني على المنتخب البحريني بهدف دون مقابل.