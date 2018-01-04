جبار: حلمنا بالنهائي وكرة القدم ظلمت العراق

أكد علي جبار نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن «أسود الرافدين»، لم يكونوا يستحقون الخروج من نصف نهائي كأس الخليج الحالية في الكويت، وأن المنتخب الإماراتي لم يقدم المستوى الذي كان يتوقعه طوال البطولة، قياساً بما لديه من نجوم كبار، ولكنها تبقى كرة القدم التي لا تخضع لأي مقاييس، ولم تنصف الكرة العراقية.

وقال جبار قبل مغادرة البعثة العراقية للكويت: «قدم «أسود الرافدين» مستوى جيداً طوال البطولة، ووصلوا عن جدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي، وكنا نطمح بالوصول إلى المباراة النهائية، لكننا تلقينا خسارة غير متوقعة، ولكنها كرة القدم».

وأضاف جبار: «طوينا الصفحة الخليجية، ونفكر الآن في مستقبل الكرة العراقية، ولدينا مشاركة مهمة خلال الأيام المقبلة في كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في الصين، وهي البطولة المكملة للخطة المستقبلية للكرة العراقية».