محمد بن راشد يأمر بطائرة «A380» لنـقل المشجعين لمؤازرة «الأبيض»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوامر لطيران الإمارات بتوفير طائرة «A380» لنقل المشجعين مجاناً إلى الكويت، لمؤازرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج غداً.

أعلن ذلك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، لافتاً إلى أن تفاصيل الرحلة ستعلَن لاحقاً.

دعم هزاع

وبتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. أعلنت أبوظبي للإعلام عن تخصيص طائرة خاصة لمساندة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العماني في المباراة النهائية لكأس الخليج «خليجي 23» تقل نخبة من أبوظبي للإعلام ومجموعة من الإعلاميين والمثقفين والفنانين.

ووجه الدكتور علي بن تميم المدير العام لأبوظبي للإعلام الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على كل ما يقدمه من دعم ورعاية لكرة القدم الإماراتية بما يساهم في تعزيز مكانتها في المنطقة والعالم. وقال الدكتور علي بن تميم:

«توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتخصيص طائرة لمساندة المنتخب الوطني هي رسالة تؤكد قيمة الرياضة وأهميتها كما تجسد قوة الانتماء لهذا الوطن ودعم اللاعبين في المجالات كافة وتوفير كل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتحقيق النجاحات التي تساهم في رفع علم الدولة عالياً في المناسبات الرياضية المختلفة وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب الإماراتيين».

3 طائرات

من جانب آخر، أمر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي، بتوفير ثلاث طائرات، من أجل نقل مشجعي المنتخب الوطني لحضور نهائي كأس «خليجي 23» الذي يخوضه «الأبيض» أمام عُمان غداً الجمعة باستاد جابر الدولي في العاصمة الكويت.

وكان منتخبنا قد بلغ المباراة النهائية إثر فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح (4-2)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، ليضرب موعداً مع عمان المتأهل على حساب الأحمر البحريني، وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر حسابه على «تويتر»، نبأ تسيير ثلاث طائرات أمر بها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي.

طائرة للمشجعين

كما تكفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي، بطائرة خاصة لنقل مشجعي منتخبنا الوطني لحضور المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بنسخته الـ23 في دولة الكويت، ويأتي ذلك دعماً ومساندة للمنتخب في مباراته المقبلة، وتحفيزاً للاعبين إلى إحراز الكأس بجدارة.

طائرتان من بالحصا

وحرصاً وايماناً بأن دعم ومؤازرة المنتخب الوطني يعد واجباً وطنياً خالصاً، فان القطب الوصلاوي سيف أحمد بالحصا رئيس مجموعة سيف بالحصا القابضة الراعي الرسمي لنادي الوصل الرياضي قرر تخصيص طائرتين لنقل الجماهير الإماراتية.

وذلك لدعم ومساندة المنتخب الوطني في مباراته الهامة أمام نظيره العماني الشقيق مساء يوم الجمعة في الدور النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 23» على أن تكون أحدى الطائرتين خاصة بجماهير نادي الوصل الرياضي.

6000 مشجع

وتوقع عبد القادر حسن، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، وصول عدد الجماهير في مدرجات استاد جابر الدولي غداً إلى 6 آلاف مشجع قادم من الإمارات لمساندة «الأبيض» في مباراته مع المنتخب العماني في نهائي «خليجي 23». أشار عبد القادر إلى أن تلك الجماهير سوف تتوافد على الكويت من خلال رحلات الطيران أو عن طريق البر.

مشيداً بالنجاح التنظيمي الكبير للكويت في بطولة «خليجي 23»، وموجهاً الشكر إلى كل اللجان العاملة في البطولة الخليجية على جهودها التي أسهمت في إنجاح الحدث في توقيت قياسي. في حين تستعد لجنة العلاقات العامة باتحاد الكرة لاستقبال الجماهير القادمة عن طريق مطار الكويت الدولي، والتجهيز لنقلها إلى استاد جابر، وتأمين دخولهم إلى المدرجات، مع توفير أدوات التشجيع من شالات وأعلام.