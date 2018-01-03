الأبيض والأخضر..قمة في طقس كويتي بارد

شهدت مباراة منتخبنا الوطني والعراق أجواء باردة في الطقس، وبدأ معدل درجات الحرارة في الهبوط تدريجياً، لتصل الحرارة إلى 12 درجة مئوية، في حين كانت حرارة الطقس في أول مباراة لمنتخبنا الوطني 21 درجة مئوية في بداية مشوار خليجي 23.

وأدى انخفاض درجات الحرارة إلى ارتداء العديد من الحضور والجماهير المعاطف. وبرغم برودة الطقس، فإن تشجيع جمهور الأبيض كان ساخناً على مدى شوطي المباراة الأول والثاني من مختلف الفئات العمرية الحاضرة على المدرجات منذ وقت باكر قبل انطلاق المباراة. واستمرت درجات الحرارة في الهبوط تدريجياً مساء أمس لتقل في منتصف الليل عن 10 درجات مئوية.