«العماني» يجمع 3 أصدقاء بعد فراق عامين

جمع المنتخب العماني 3 أصدقاء بعد فراق عامين بسبب التزاماتهم الدراسية في مناطق متباعدة في الولايات المتحدة الأميركية، ونظراً لتواجدهم في هذه الفترة بمسقط وتزامن عطلتهم الدراسية مع وصول الأحمر إلى المربع الذهبي في «خليجي23» فقد اتفقوا على تنظيم رحلة إلى الكويت لمساندته.

تفاجأ الأصدقاء الثلاثة مهند وليث وعبد الله عند وصولهم لفندق إقامتهم بالكويت بأنه نفس الفندق الذي يقيم به المنتخب العماني وقاموا بتوزيع الحلوى العمانية على الحاضرين. وحضرت جماهير غفيرة من عمان أمس لمؤازرة منتخبهم في نصف النهائي أمام البحرين أمس عبر الرحلات الجوية والبرية.

قائمة

من ناحية أخرى نشرت وسائل إعلام عراقية، قائمة الجمهور العراقي الذي حصل على تأشيرة الدخول إلى الكويت، لحضور مباراة اسود الرافدين أمام منتخبنا أمس، في الدور نصف النهائي من كأس الخليج 23.

طلبت وزارة الداخلية العراقية، من الأسماء التي حصلت على التأشيرة التوجه إلى منفذ صفوان الحدودي، لمن يرغب في السفر إلى الكويت براً، ومن يختار السفر في الطائرة، حصل على التأشيرة من مطار الكويت الدولي.

كان الكويت، قد سمحت بدخول 1000 مشجع عراقي، لحضور مباراة منتخبي «أسود الرافدين» و«الأبيض» أمس، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية الكويتية والعراقية.