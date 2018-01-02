مهند كرار.. حلم الكأس

يتطلع اللاعب مهند كرار، إلى الفوز مع المنتخب العراقي بكأس خليجي 23، في مشاركته الأولى مع «أسود الرافدين» في البطولة والذي يضم مجموعة من الشباب يعوضون غياب نجوم كبار في تلك البطولة.

يلعب كرار (24 سنة)، في صفوف المنتخب العراقي الأول منذ عام 2012، لكنه تغيب عن «أسود الرافدين» في خليجي 22، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب شهرين خلال البطولة التي جرت في العاصمة السعودية الرياض. تعرف الجماهير الإماراتية، مهند كرار جيداً من خلال اللعب في نادي الظفرة من الموسم الماضي 2016 ـ 2017، ووصلت مشاركته مع «فارس الغربية»، إلى 25 مباراة، وسجل خلالها 8 أهداف.

أحرز هدفاً واحداً من أهداف المنتخب العراقي الستة في كأس الخليج الحالية في الكويتي، كما يبني عليه باسم قاسم مدرب العراق الكثير من الآمال في قيادة الهجوم أمام منتخبنا الوطني، خلال مشواره، نال جائزة أفضل لاعب آسيوي شاب موسم 2012، كما نال كذلك جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا للشباب 2012 التي أقيمت في الإمارات.

سبق لكرار اللعب ضمن صفوف العديد من الأندية العراقية، وكانت بدايته مع نادي الكرخ من 2009 إلى 2012، وانتقل للعب في نادي دهوك من 2012 إلى 2014، ثم انتقل للعب في نادي شبيبة القبائل الجزائري موسم 2014 ـ 2015. قبل أن يعود للعب في صفوف الزوراء موسم 2015 ـ 2016، ثم انتقل إلى الظفرة من الموسم الماضي، والذي يقدم معه مستويات طيبة، رغم وضعية الفريق الصعبة في ترتيب دوري الخليج العربي، ومعاناته في صراع الهروب من الهبوط.