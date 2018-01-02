سوكوب: التأهل على حساب الأداء

كشف التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب المنتخب البحريني، عن استعدادات «الأحمر» الجيدة للقاء المنتخب العماني اليوم، وأكد أن الجميع في النهاية يتحدث ويتذكر النتيجة وليس الأداء، وقال: «نحن سعداء بالوصول إلى الدور قبل النهائي، والمنتخب العماني من المنتخبات القوية التي سبق ولعبنا معها 3 مباريات ونعرفها جيداً، ورأيت مبارياتها الثلاث في البطولة، وكان يمكن أن تفوز على الإمارات في الجولة الأولى، بعدما أضاعت الكثير من الفرص، وفوجئت بتأهلها أول المجموعة الأولى، وهذا أمر صعب مع قوة المنتخبات التي كانت تلعب أمامها.

وأتمنى أن يقدم فريقي أفضل ما لديه ويحقق الفوز، وأن نجعل جميع البحرينيين فرحين، بالوصول إلى المباراة النهائية، ووصول الجماهير البحرينية بأعداد كبيرة إلى الكويت، لحضور مباريات»الأحمر«شيء يسعدنا، ونتمنى أن يعودوا إلى البحرين، وهم سعداء».