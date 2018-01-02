نادر بن عوض: مباراة مفصلية

أكد نادر بن عوض لاعب منتخب عمان، أنهم قدموا عروضاً رائعة في المباريات الثلاث الأخيرة ضمن الدور الأول من خليجي 23، وتمكنوا من الصعود إلى المربع الذهبي بعد جهد كبير من جميع أسرة المنتخب العماني، مشيراً إلى أنه تنتظرهم مهمة صعبة وشاقة أمام الأحمر البحريني الشقيق تتطلب بذل أقصى ما لديهم من طاقة، باعتبارها مباراة مفصلية قبل الخطوة الأخيرة للنهائي.

وعن أبرز ما يقلق لاعبي عمان أمام البحرين، نفى وجود أي مخاوف باستثناء أن المباراة تعتبر حساسة والجميع يتطلع إلى الفوز في المباراة للوصول إلى النهائي، مشدداً على ضرورة التركيز في المباراة المقبلة وعدم التراخي، لا سيما وأنها ستحمل الكثير من الندية والقوة بين الطرفين.