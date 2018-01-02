شكوك في مشاركة جمال راشد

يكتنف الغموض مشاركة جمال راشد نجم منتخب البحرين، أمام المنتخب العُماني مساء اليوم، في الدور قبل النهائي من كأس الخليج 23 لكرة القدم، لمعاناة اللاعب من الإصابة.

رغم تأكيد الجهاز الفني للمنتخب البحريني، عدم خطورة إصابة اللاعب، إلا أن الجهاز ما يزال ينتظر التقرير الطبي النهائي عن حالة اللاعب، والذي ربما لن تتحدد مشاركته إلا صباح اليوم.

يعتبر جمال راشد، عنصراً أساسياً في تشكيلة منتخب البحرين، بعدما نجح في تسجيل هدفين لمنتخب بلاده من الأهداف الستة التي سجلتها البحرين في البطولة الخليجية.

كان اللاعب، قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب البحرين الأخيرة، بكدمة قوية في القدم، وهناك اعتقاد بأنه سيكون جاهزاً للمشاركة اليوم، إلا أن التشيكي ميروسلاف سوكوب، لا يرغب في مغامرة الدفع به، قبل التأكد تماماً من اكتمال شفائه.