فرحة غامرة في «تويتر» بتأهل البحرين

فرحة غامرة اجتاحت شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بتأهل المنتخب البحريني، للدور قبل النهائي لدورة كأس الخليج المقامة حالياً بالكويت، واحتل «هاشتاق» تأهل المنتخب البحريني «تريند» تويتر في الإمارات، وانهالت التغريدات المهنئة للأحمر عبر حسابات مختلفة بحرينية وعمانية وسعودية وإماراتية وكويتية، فغرد الحساب الرسمي للشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائلاً: «مبروك منتخب البحرين كفو عليكم يا وحوش، نشيد بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال مباريات الدور الأول من خليجي 23، وكلنا ثقة برجال الأحمر بالظهور المشرف في المباراة القادمة التي ستجمعه بالشقيق العماني».

وأضاف: «نهنئ منتخبنا الكروي الأول بالتأهل للدور قبل النهائي بدورة خليجي 23، متمنين له التوفيق فيما تبقى من منافسات البطولة».

أرض المعارك

وغرد الإعلامي أمجد طه، قائلاً: «كم كبيرة يا البحرين جعلتي كل الخليج يحتفل بتأهلك، هكذا هم عيال زايد الكرام معك في أرض المعارك فكيف لا يكونوا معك في وقت الأفراح، الإمارات تجسد معنى «خليجنا واحد» في خليجي 23 باحتفالها بتأهل منتخب مملكة البحرين مملكة الحب والتعايش دار الأمجاد، ألف مبروك لـنا هذا الحب».

بينما نشر الإعلامي محمد البكيري فيديو معلقاً عليه بالقول: «كيف احتفل الشيخ ناصر بن حمد ابن ملك البحرين رئيس الهيئة الرياضية في منزله بالفوز والتأهل على حساب منتخب القرية العالمية؟ حيث حمل الشيخ ناصر على الأعناق حفاوة بتأهل البحرين للدور قبل النهائي لخليجي 23».

طرح أخلاقي

وكتب المغرد محمد العامري، قائلاً: «الاحترام والطرح الأخلاقي أساس تعاملنا في الفوز والخسارة، فهي مَنْ تحدد شخصية وثقافة المتكلم!! يظل أهل السعودية وعُمان أخوة وأهل وأحباب، ولن تفرقنا ثرثرة السُفهاء والرويبضات إذا لم يحسنوا أصول الأدب والحوار».

وغرد الكاتب سلطان الدوسري قائلاً: «فعلوها» أبناء البحرين، لم يقف أمامهم لا تجنيس ولا أجانب، دائماً وأبداً: ما حك جلدك مثل ظفرك!».

وعلق خالد المرزوقي على تأهل المنتخب البحريني، قائلاً: «مبروك تأهل منتخب البحرين، على إخوان شريفة». وغرد لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً ماجد عبد الله، قائلاً: «مبروك التأهل للمنتخب البحريني الشقيق ومن نجاح لنجاح بحول الله». وغرد الإعلامي الإماراتي فارس عوض: «مبروك لكل الأحبة والأشقاء في العراق والبحرين التأهل والوصول لدور 4 في خليجي 23».